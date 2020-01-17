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17 січня • оновлено в 16:12
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7 років в'язниці і штраф 9 млн: в Україні запропонували карати за брехню

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В Україні за недостовірну інформацію і дезінформацію мають намір саджати у в'язницю на строк до семи років і штрафувати до 9,4 млн гривень.

Про це йдеться в проєкті закону, який Міністерство культури, молоді та спорту України винесло на публічне обговорення.

"Це вже другий етап громадського обговорення законопроєкту. Перший відбувся 15 листопада 2019 року. Публічне обговорення документа триватиме ще місяць, а потім відбудеться розгляд урядом і Верховною Радою України", – йдеться в повідомленні.

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У тексті документа вказується, що недостовірна інформація – це неправдиві відомості (дані) про осіб чи факти, події і явища, яких не існувало взагалі або які існували, "але відомості про них неповні або перекручені".

Під дезінформацією потрібно розуміти недостовірну інформацію, яка становить суспільний інтерес. Зокрема, мова йде про нацбезпеку, територіальну цілісностб, суверенітет та обороноздатность України, право українського народу на самовизначення, життя і здоров'я громадян, стан навколишнього середовища.

За поширення дезінформації накладається штраф у тисячу мінімальних зарплат (4,7 млн грн на 1 січня 2020 року). Однак штраф накладуть тільки після третього випадку, якщо порушник спростовує раніше розповсюджену ним дезінформацію.

Якщо ж він цього не робить, то заплатити доведеться вже 9,4 млн грн. При цьому, якщо розповсюджувач задекларував бажання уточнити інформацію, але цього не зробив, то штраф становитиме 94 тисяч грн за кожну провину.

Недостовірна інформація

Недостовірна інформація

"Систематичне умисне масове розповсюдження завідомо недостовірних даних про факти, події або явища, які становлять загрозу нацбезпеці, громадської безпеки, територіальної цілісності, суверенітету та обороноздатності України, права українського народу на самовизначення, життя і здоров'я громадян, стану навколишнього середовища в період відсутності повного контролю Україна по державному кордону карається штрафом від 85 до 170 тисяч грн або виправними роботами від 1 до 2 років", – йдеться в законопроєкті.

Особливе місце в документі виділено ботам і бото-фермам. Якщо дезінформація поширювалася з їх допомогою, то порушнику загрожує тюремний термін від 2 до 5 років. За фінансування таких дій – від 3 до 5 років.

У разі ж повторного поширення недостовірної інформації або в групі осіб, то тюремний термін збільшується від 5 до 7 років.

Також в законопроєкті пропонується ввести посаду уповноваженого з питань інформації. Кандидатів розгляне Кабмін за пропозицією Міністерства культури, молоді та спорту України, Міністерства юстиції та уповноваженого у справах людини.

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Саме УПВІ буде вирішувати, що є дезінформацією. Він має право вимагати спростувати дані, і зможе звертатися в правоохоронні органи і суд через недостовірних даних.

Крім того, українців мають намір навчати основам медіаграмотності в школах, вишах та при підвищенні кваліфікації держслужбовців.

Ще для ЗМІ хочуть ввести "індекс довіри", який буде своєрідним знаком якості. Таку оцінку отримає будь-медіа після перевірки з боку уповноваженого з питань інформації. Він же буде розробляти і критерії, за якими цей "знак якості" буде присвоюватися. Якщо ЗМІ поставило у себе індекс довіри, не отримавши його, то його оштрафують на 94 тисяч грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді зареєстрували скандальний законопроєкт про медіа в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Міністерство культури штрафы ЗМІ законопроект
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, большевики создали Украину... вы сейчас живете в стране, границы которой определил Сталин... но вам этого знать нельзя...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
херасе, это ж 90% украинцев надо будет закрывать...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
На посадку первый Обоз))
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