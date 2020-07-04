Зеленський у Южному тікав від журналістів і запевняв, що не намагається посадити Порошенка

Під час відкриття стадіону у школі №1 міста Південний Одеської області президент України Володимир Зеленський дав короткий брифінг для журналістів. Але далеко не всі представники ЗМІ встигли поставити свої питання, і за давно сформованою традицією пішли за гарантом, намагаючись на ходу задати питання, пише Думська.

Але не тут-то було, охоронці Зеленського ретельно оберігали першу особу від настирливих і незручних запитань, в прямому сенсі слова, перегороджуючи своїми тілами доступ до глави держави.

Проте питання громадського активіста, автора "Думської" Петра Обухова про те, чи не боїться Зеленський переслідуваннями і репресіями проти опозиції повторити долю Януковича, який посадив Юлію Тимошенко, таки долетіло до вух гаранта. І мабуть зачепило його почуття, бо він зупинився, щоб відповісти, що він "нікого не саджає і йому не цікаво відповідати на такі питання".

Нагадаємо, що на десятки кримінальних справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка і регулярні виклики його в суд з різних приводів вже відреагували західні партнери України. Так, колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України, дипломат Курт Волкер заявив, що на тлі російської агресії Зеленському краще б сконцентруватися на побудові сильної держави, а не на переслідування опозиції. В Євросоюзі також повідомили, що будуть ретельно стежити за ситуацією навколо Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті реконструйованого стадіону школи №1 міста Південного в Одеській області.