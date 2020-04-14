В Одеській єпархії УПЦ МП повідомили, що насельниця Свято-Воскресенського Теплодарського монастиря, у якій підтвердився діагноз COVID-19, не є їх черницею.

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Як пише "Думська", жінка працювала в церковній лавці, і контактувала з людьми. Вже встановлено її контакти з 21 особою, проте їх може і більше.

"Це сирота, яку монастир підібрав, у неї більше нікого немає. Ні з ким вона не спілкувалася, черницею або співробітницею бути не може, так як у неї не все в порядку з головою. Тобто до монастиря вона має умовне відношення", – розповів про хвору вікарій єпархії єпископ Южненський Діодор.

Свято-Воскресенського Теплодарський монастир

Також головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко повідомила, що в Одесі священнослужителі УПЦ МП приховують заражених коронавірусом.

"Різко ці люди (хворі – Ред.) "перестають" працювати в церквах, відвідувати ці церкви, в зв'язку з чим ми не можемо визначити коло контактних осіб та провести всі протиепідемічні заходи", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 виявили у черниці в передмісті Одеси. Результат тесту був підтверджений ввечері 11 квітня.