В Одеській області град убив 10 лелек, один птах осліп. Фото

Ольга Ліпич Одеса 12:07, 7.08.2020 Оновлено: 12:31, 7.08.2020

У Татарбунарському районі Одеської області, в зоні сіл Дивізія і Вишневе після потужної зливи і граду загинуло 10 лелек, кілька овець, кіз і корова.

Про це повідомив співробітник нацпарку "Тузловські лимани", еколог Іван Русєв у Facebook. За його словами, ще двох поранених лелек забрала до себе додому жителька села Дивізія Олена Староверова. Один із лелек вижив. Однак він осліп від ударів граду, і в нього трохи порушена координація.

"Птах дуже довірливий і навіть не намагається літати. Їсть важко. Ми назвали його Робінзоном і забрали з собою. Зараз Робінзон на реабілітації, – повідомив Русєв.

Обстеження території показало, що всього в районі загинуло 11 лелек, 32 кулики чибіси, 10 куликів фіфі, три сизоворонки, сотні шпаків, більше ніж 50 дрібних горобиних птахів, серед яких жовті й білі плиски, камишеві вівсянки, вусаті синиці.

Русєв також повідомив, що з урахуванням того факту, що в перші кілька днів загиблих і поранених птахів ловили і з'їдали пернаті й наземні хижаки, можна припустити, що тільки на маленькій ділянці заплави річки Хаджидер загинуло щонайменше 300.

В Одеській області град убив 10 лелек
Ivan Rusev / Facebook
В Одеській області град убив 10 лелек
Ivan Rusev / Facebook
В Одеській області град убив 10 лелек
Ivan Rusev / Facebook
В Одеській області град убив 10 лелек
Ivan Rusev / Facebook
Ivan Rusev / Facebook
Ivan Rusev / Facebook
Коментувати
Одеса

Дивіться також

Лукашенко відповів Росії на скандал із вагнерівцями і нагадав, що їх прислав не НАТО

Україна зберегла пряму путівку в Лігу чемпіонів

8 серпня відкриються врата між світами: що робити 08082020

Софії Ротару – 73: як змінювалася зовнішність української легенди

Очевидець розповів подробиці загибелі подружньої пари під Одесою: люди кричали і плакали