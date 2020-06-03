В Одесі закликали не купатися в морі: з'явилися тривожні дані

Гліб Іванов Одеса 10:54, 3.06.2020

Українців закликали тимчасово відмовитися від купання в Чорному морі на пляжах Одеси, незважаючи на ослаблення карантину, введеного через пандемію коронавірусу.

Як пояснили на сторінці в Facebok обласного лабораторного центру МОЗ України, за результатами лабораторних досліджень морська вода в межах міста не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.

Після того, як на місто 28 травня буквально вилилася з неба двомісячна норма опадів, не можна купатися на всіх одеських пляжах через брудне море.

В Одесі закликали не купатися в морі

"Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб – на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам", – заявили лікарі.

Прагнення людей опинитися в літню пору на морських пляжах може обернутися новими загрозами для здоров'я. Це в повній мірі стосується морського узбережжя в районі Одеси, уточнили лікарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одеських нічних клубах після пом'якшення карантину влаштували вечірки, в яких брали участь люди без засобів індивідуального захисту.

Коментувати
Одеса

Дивіться також

Илон Маск после того, как завалил Роскосмос, бросил вызов немцам

"Навіщо витрачаємо гроші?" Зеленський обурився "втечею" студентів

"Громадянська війна": Fashion-директорка Vogue Ukraine потрапила в скандал із висловлюванням про Україну

"Я тебе розірву!" Дівчина розповіла, як її ґвалтували і били копи в Кагарлику

"Я не можу підвести киян!" Тищенко оголосив про участь у виборах мера столиці