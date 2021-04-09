В Одесі лікарня 'Укрзалізниці' отримала мільйони, але не підготувала ліжка для пацієнтів з COVID-19

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький у четвер, 8 квітня, відвідав лікарню "Укрзалізниці" в Одесі. Цьому медзакладу у березні виділили близько 60 млн гривень, але вони не були витрачені на закупівлю кисню.

Радуцький намагався з'ясувати, чому так сталося та "хто піде в тюрму" за те, що в Одесі пацієнти з COVID-19 не мають де лікуватися, а лікарня з персоналом незаповнена. Про це він розповів в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Керівництво лікарні пояснило, що через існуючу ієрархію вони не можуть самостійно розпоряджатися коштами.

"На жаль, це не тільки в Одесі, а й в Києві та Харкові – це повне зневажання ситуації. Ще восени минулого року була постанова про передачу потужностей лікарень "Укрзалізниці" під боротьбу з ковідом, було прийнято рішення про виділення ліжок", – наголосив Радуцький.

Незважаючи на достатнє фінансування, одеська лікарня "УЗ" з осені не підготувала ліжка та не закупила костюми індивідуального захисту. Тиждень тому з'ясувалося, що медзаклад не може виділити більше 40 місць через проблеми з електрикою.

Радуцький повідомив, що за 10 днів цей медзаклад має забезпечити щонайменеше 100 ліжок для хворих на COVID-19, для чого впродовж двох днів мають вирішити проблему з електроживленням.

Нагадаємо, за минулу добу в Одеській області виявили 1142 нові випадки коронавірусної інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я України прогнозують, що зростання захворюваності на коронавірус триватиме ще 7-10 днів, а кількість заражених може досягти 25-30 тисяч на добу.