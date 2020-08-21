Українці ринули в Одесу й заблокували дорогу багатокілометровим затором. Відео

На шляху до моря в Одесі утворився величезний затор.

Українці перед тривалими вихідними масово ринули відпочивати на море. Через це на в’їзді до Одеси 21 серпня утворився величезний затор.

У мережі показали, як із висоти виглядає дорога до морських курортів цього південного регіону країни. Відео розмістив Telegram-канал Teza (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Швидко дістатися до узбережжя не вийде. Вже зараз на в’їзді до міста утворився багатокілометровий затор", – йдеться в підписі до ролика.

Затор дорогою до Одеси (Скриншот з відео)

На кадрах видно довжелезні колони легкових і вантажних автомобілів, які майже не рухаються.

Зауважимо, що якщо раніше затори на трасі Київ – Одеса спостерігалися в обидві сторони, то нині вони виникли тільки на шляху до моря. Як видно на відео, автомобілі з курортного міста їдуть вільно.

До моря в Одесі не можна вільно проїхати через затори (Скриншот з відео)

(Джерело відео: Telegram-канал Teza)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Одеса в умовах пандемії стала одним із головних морських курортів для українців. Водночас, щоб потрапити до міста, люди змушені стояти в тривалих заторах на трасі з Київ – Одеса.

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