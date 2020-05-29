У першій частині розслідування ми розповідали про темну історію з "віджиманням" іпотечного майна ПАТ "Акціонерний комерційний банк" Київ" у Одесі. Група одеситів вступили з банком, на 99,93% належить державі, у "сутичку" за заставну будівлю в Одесі, яка оцінюється приблизно в 5 млн доларів США. Не без допомоги окремих чиновників і сприяння суддів, які приймали дуже дивні з точки зору закону рішення, організатори схеми заволодіння майном банку змогли переоформити заставне майно ПАТ "АКБ "Київ" на офшорні компанії, а потім і на підставних осіб-нерезидентів. Тож держава в результаті втратила мільйони доларів. Про те, що сталося далі, а також те, хто, крім зазначених у попередній публікації громадян, ще має відношення до реалізації цієї схеми – читайте в продовженні розслідування.

Коротка передісторія

Для початку освіжимо у вашій пам'яті те, про що йшла мова в першій частині розслідування. Злощасна будівля площею 10 349 кв м в Одесі колись перебувала у власності у ТОВ "Адікт". Згодом в ході реалізації схеми її фізична адреса була дивним чином змінена – з вул.Комарова, 14 на вул. Варненську, 21-е. Ймовірно, ця метаморфоза мала на меті "заплутування" слідів в ході подальших подій. Кадастровий же номер ділянки, на якій розташований об'єкт, залишився тим самим: 5110136900: 09: 002: 0045.

Зазначений об'єкт нерухомості був переданий в іпотеку державному банку ПАТ "АКБ" Київ "ще в далекому 2010 році з метою забезпечення зобов'язань за кредитним договором в сумі понад 40 млн гривень, що на день видачі кредиту становило близько 5 млн доларів США. Видавався кредит не" Адікту ", але саме ця компанія виступила поручителем і підписала іпотечний договір з банком" Київ ", передавши цю будівлю в заставу.

Заставне будівлю на ул.Варненська, 21-е

У підсумку, кредит позичальник так і не віддав. І банк звернувся до господарського суду Одеської області. Його рішенням у справі № 15/148-10-4045 було звернено стягнення на предмет іпотеки. ТОВ "Адікт" двічі намагався скасувати в суді іпотечний договір, проте у всіх інстанціях компанія отримала відмову в задоволенні своїх позовних вимог.

Але через кілька років групі осіб, які де-факто мають відношення до компанії "Адікт", вдалося зробити те, що не вдавалося раніше: за допомогою рішення судді Приморського районного суду м.Одеси Бойчука А.Ю. скасувати записи про іпотеку і заборону на відчуження майна. Це відкрило шлях до виведення нерухомості з-під іпотеки.

Надалі вказане незаконне рішення було скасовано цим же суддею. Що, втім, не вберегло його від відповідальності: щодо Бойчука А.Ю. ТУ ГБР в Миколаєві зареєструвало кримінальне провадження №62019150000000949, в рамках якого Вища рада правосуддя за скаргою ДБР відкрила дисциплінарне провадження.

У період дії незаконного судового рішення іпотечне майно було відчужене на користь наспіх створеної офшорної компанії "Sothedge Properties LP", яка виступила майновим поручителем за зобов'язаннями одного громадянина Молдови перед іншим громадянином Молдови. Швидше за все, обидва вони - підставні особи. В рамках виконавчого провадження іпотечне майно ПАТ "АКБ "Київ" передали безкоштовно стягувачу - громадянину Молдови Ісайко Ігорю нібито в рахунок боргу за судовим рішенням. Це дозволило останньому отримати свідоцтво про право власності на вказане нерухоме майно.

Після цього зазначений громадянин Молдови вніс об'єкт нерухомості в статутний капітал новоствореного ТОВ "Індастріал Проперті", на підставі чого за компанією було зареєстровано право власності в реєстрі речових прав. Таким чином, групою осіб, імена яких ми назвемо нижче, був реалізований план, спрямований на заволодіння іпотечним майном.

Нові власники іпотечного майна: боротьба триває

Безрезультатні спроби ПАТ "АКБ "Київ" відстояти належне йому по праву майно змусило його керівництво ухвалити непросте рішення. У листопаді 2019 ПАТ "АКБ "Київ" правом вимоги за кредитним і іпотечним договором поступилося на користь ТОВ "Фінансова компанія "Паріс", а в лютому 2020 року ТОВ "Фінансова компанія "Паріс" відступила право вимоги на користь ТОВ "Фінансова компанія "Авалон Капітал".

Втім, для тих, хто протягом кількох років намагається віджати у держбанку належну йому по праву будівлю і вдається для цього до всіх мислимих і немислимих хитрощів, це мало що змінює. Незважаючи на всі їхні зусилля, Закон України "Про іпотеку" (ст.23) чітко визначає, що "у разі переходу права власності (права господарського відання) на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, в тому числі, у порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна, навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою".

У цьому ж законі однозначно вказано, що особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статусу іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов'язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, які існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки.

Таким чином, незалежно від вчинених дій з відчуження (перепродажу) нерухомого майна, зазначений об'єкт зберіг статус іпотечного майна, а до нового власника перейшли всі права та обов'язки іпотекодавця за іпотечним договором. Тому "труднощі" з "віджиманням" іпотечного майна, які існували раніше - нікуди не поділися. Ці спроби, як і раніше, залишаються незаконними.

Нові суди, "чорні реєстратори" і поліцейський "дах"

За допомогою злагоджених і юридично вивірених дій новим власникам на якийсь час вдалося відкотити ситуацію з іпотечним майном назад і повернути в реєстрі запис про іпотеку і право власності. Але зловмисників це не зупинило, і вони вирішили залучити так званих "чорних реєстраторів", а закріпити успіх завдяки "поступливим" суддям.

Так 25 травня 2020 року державний реєстратор з Житомирської області Гомонюк Алла Віталіївна за заявою гр. Республіки Молдова Ісайко Ігоря в Державному реєстрі прав на нерухоме майно без будь-яких на те правових підстав скасувала право власності ТОВ "ФК "Авалон Капітал" на нежитлові будівлі площею 10349, 1 кв.м, в Одесі по вул. Варненській, 21-е і відновила право власності на вищевказане нерухоме майно за ТОВ "Індастріал Проперті". При цьому слід зауважити, що Ісайко Ігор станом на 25.05.2020 український кордон не перетинав, тобто в Україні взагалі не перебував.

Надалі з метою ускладнення повернення іпотечного майна та прикриття власної діяльності, особи, які контролюють діяльність ТОВ "Індастріал Проперті", забезпечили перехід права власності на нього до іншої юридичної особи шляхом внесення цього майна до статутного капіталу ТОВ "Крипто Інвест Клуб", після чого ТОВ " крипто Інвест Клуб "передало іпотечне майно в іпотеку Смогорьову Андрію Юрійовичу.

За нашою інформацією, ТОВ "ФК "Авалон Капітал" подані заяви про скоєння злочинів групою осіб в СУ ГУНП в Одеській області та Київського ОП в м.Одесі ГУНП в Одеській області. Але чи допоможе поліція – велике питання.

Справа в тому, що окремі джерела повідомляють, що в той же день, ще до незаконних дій реєстратора, коли іпотечне майно значилося за ТОВ "ФК "Авалон Капітал", на територію об'єкта були заведені бійці найбільшої в Одесі охоронної фірми. За інформацією ЗМІ, це охоронне агентство може негласно контролюватися заступником начальника ГУНП в Одеській області – Іщенко Іваном Володимировичем. Принаймні подібна інформація в Одесі курсує давно і наполегливо.

Коли "чорний реєстратор" переоформила іпотечне майно, суддя Київського районного суду м.Одеси Чаплицький Віктор Володимирович свідомо чи ні, але зіграв на руку тим, хто намагається відібрати це іпотечне майно - і своєю постановою від 25.05.2020 року по справі №947/1338/20 (провадження №1-кс/947/6949/20) він наклав на нього арешт. Іншими словами - просто заблокував можливість повернення цього майна законному власнику.

Бенефіціари схеми: хто вони?

Поінформовані джерела в правоохоронних органах на правах анонімності повідомляють, що за цією гучною аферою можуть стояти такі собі Олександр Михайлович Голоскер, якого медіа називають "аферистом", а також екс-працівник Приморської прокуратури міста Одеса – Волков Олександр Анатолійович. Регіональні ЗМІ називають Волкова учасником різних корупційних схем разом з одеськими чиновниками.

Олександр Волков

У засобах масової інформації можна знайти безліч публікацій, в яких стверджується, нібито Олександр Голоскер у складі групи "реалізує афери з нерухомістю та банками". Також журналісти видання "Факти" називають його брата Олега "кримінальним авторитетом", який може спеціалізуватися на подібних аферах.

Відомо, що Олег Голоскер був раніше судимий за оборудки з нерухомістю, відбував покарання в місцях позбавлення волі. У 2008 році 24-річний юрист компанії Голоскера загинув, ставши випадковою жертвою, в той час, як насправді конкуренти по бізнесу здійснювали замах на керівника фірми.

"Він опинився в офісі замість Олега і загинув від численних ножових поранень, - розповідають близькі друзі Голоскера, - підозрювані у вбивстві хлопця були затримані через півтора року, попавшись на іншому злочині", - пише "Думська".

Були в ЗМІ повідомлення і про те, що Голоскера намагалися підірвати гранатою. Разом брати Голоскери є засновниками ТОВ "Юридична група" Інтек ".

Також журналісти-розслідувачі називають Голоскерів "кредитними аферистами". Про це ж свідчать численні записи в реєстрах, де Олександр Голоскер значиться "боржником" перед банками. Незважаючи на настільки вражаючий "послужний список", брати залишаються на свободі.

Але, схоже, період їх "везіння" добігає кінця: є всі підстави вважати, що незабаром учасників рейдерського захоплення (інакше ситуацію назвати складно) і їх пособників чекатимуть великі неприємності. Зокрема, за справу серйозно взялося Державне бюро розслідувань і ряд інших правоохоронців. А щоб вони точно довели справу до логічного завершення і щоб всім, хто здійснював протизаконні дії, не вдалося в черговий раз уникнути відповідальності - ми будемо стежити за цією гучною справою і за тим, як розвиваються події.

Так що - далі буде ...

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