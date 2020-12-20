СБУ "втратила" частину партії кокаїну, завезеного в Україну з Еквадору
У суботу, 19 грудня, в одеському морському порту "Південний" Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ та Державною прикордонною службою запобігла контрабанді партії кокаїну з Еквадору. Водночас відомства повідомили про різну вагу вилучених наркотиків.
Так, на сайтах МВС і ДПС йдеться про 54 кг кокаїну, розфасованого в 46 брикетах і захованого у вентиляційних люках контейнера, в якому перевозилися фрукти (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Тоді як на сайті СБУ зазначено, що знайдено 46 кілограмових брикетів, тобто на 8 кг менше.
Пізніше в спецслужбі уточнили, що мали на увазі вагу нетто – самого кокаїну без пакування.
Нагадаємо, орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає $12 млн. Кінцевим пунктом доставки кокаїну мала бути одна з країн ЄС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в одному зі складських приміщень в Одесі правоохоронці затримали чотирьох громадян Ізраїлю з більш ніж 120 кг кокаїну, зокрема південноамериканського.
Згодом в Одесі СБУ запобігла контрабанді партії кокаїну з Південної Америки на $10 млн. Наркотики, які прибули з вантажем до порту "Південний", були в коробках із бананами.