СБУ в Одесі попередила контрабанду в Україну цигарок на понад 20 мільйонів гривень

В Одесі Служба безпеки України попередила спробу нелегального переправлення в нашу країну через Чорноморський морський порт великої партії контрабандних цигарок. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління СБУ в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що вантажний автомобіль із партією контрабандної продукції прибув поромом з однієї з країн Чорноморського басейну на адресу місцевого підприємства-імпортера.

Під час огляду вантажу правоохоронці виявили майже 600 тисяч пачок цигарок іноземного виробництва без марок акцизного збору та будь-якої інформації щодо їх виробника. Згідно з митною декларацією і товаросупровідними документами контейнер мав бути завантажений імпортним чаєм, за яким й була прихована контрабанда.

За попередніми оцінками, вартість вилученої контрабанди становить понад 20 мільйонів гривень.

Також учора співробітники СБУ затримали двох зловмисників, які вчинили стрілянину в центрі Одеси.

Оперативники спецпідрозділу "К" УСБУ в Одеській області миттєво зреагували на інцидент, який стався в одному з ресторанів, розташованих у середмісті Одеси. Вихідці з кавказького регіону влаштували стрілянину із вогнепальної зброї. Двоє з них отримали поранення. Кулі влучили навіть у вікна протилежного будинку.

За оперативною інформацію учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угрупувань регіону.

Нагадаємо, що 9 вересня СБУ в Одесі попередила контрабанду понад 100 кілограмів кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить приблизно 17 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками.

Нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту "Южний" у контейнері з бананами. Під час поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили в середині контейнера 2 сумки зі понад 100 кілограмами кокаїну, розфасованими у брикети.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.