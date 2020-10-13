Зеленський в масці до сліз налякав дитину в Одесі. Відео
Президент України Володимир Зеленський налякав дитину під час свого візиту до Одеси.
Інцидент стався після того, як глава держави зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою поклали квіти до меморіальної дошки в пам'ять про загиблого президента Польщі Леха Качиньського, повідомляє PavlovskyNews (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зеленський підійшов до дитини, яка плакала, і почав щось питати. Його мати відповіла, що президент налякав її, тому що в масці. Після цього глава держави зняв маску і посміхнувся дитині.
Нагадаємо, що в частина вулиці Польської в Одесі була названа ім'ям загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом у 2010 році президента Леха Качинського.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту президента Зеленського в місто Южне Одеської області стався курйозний епізод на відкритті стадіону. Напередодні заходу впали розтяжки з інформацією про проект "Велике будівництво". Їх підняли і протягом усього часу перебування президента підтримували спеціально навчені люди.