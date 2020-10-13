Зеленский в маске до слез напугал ребенка в Одессе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский напугал ребенка во время своего визита в Одессу.

Инцидент произошел после того, как глава государства со своим польским коллегой Анджеем Дудой возложили цветы к мемориальной доске в память о погибшем президенте Польши Лехе Качиньском, сообщает PavlovskyNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский в маске напугал ребенка в Одессе.

Зеленский подошел к плачущему ребенку и начал что-то спрашивать. Его мать ответила, что президент напугал его, потому что в маске. После этого глава государства снял маску и улыбнулся ребенку.

Зеленский снял маску, чтобы успокоить ребенка в Одессе.

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Напомним, что часть улицы Польской в Одессе была названа именем погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году президента Леха Качиньского.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита президента Зеленского в город Южный Одесской области произошел курьезный эпизод на открытии стадиона. Накануне мероприятия упали растяжки с информацией о проекте "Большое строительство". Их подняли и в течение всего визита президента поддерживали специально обученные люди.