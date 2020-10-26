В Одесі кандидат у депутати поскандалив із членами ДВК, що порушили протокол. Відео

В Одесі глава Приморської райадміністрації, кандидат у депутати від "Довіряй справам" Марат Корольов влаштував розбірки на засіданні дільничної виборчої комісії №511314 (просп. Гагаріна, 3).

Обурення чиновника викликало те, що члени комісії не дозволяли проводити відеофіксацію засідання. Запис інциденту було опубліковано на YouTube-каналі "ОПОРА Одеса" (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Як пише "Думская", чиновник прибув на дільницю разом із депутаткою Світланою Осауленко та її чоловіком Олександром Ахмеровим. Сама Осауленко також є кандидаткою від партії "Довіряй справам".

Чиновник звертався до опонентів на ти і кричав. "Я голова районної адміністрації, а ти хто такий?" – питав членів комісії Корольов. Він також радив одному з членів ДВК "сидіти і мовчати".

За даними організації "ОПОРА", на цій дільниці зафіксували порушення – комісія почала підрахунок голосів після 21:00 25 жовтня.

За словами голови ДВК, комісія розпочала засідання пізніше, оскільки на ділянці було близько 50 виборців, які голосували після 20:00. Після цього комісія не змогла почати роботу з підрахунку голосів виборців, тому що нібито не було потрібного матеріально-технічного забезпечення та бланків.

Удень 26 жовтня комісія порахувала тільки бюлетені на виборах до Одеської обласної ради. На дільницю прибули кандидати, спостерігачі, представники засобів масової інформації та спостерігач "ОПОРИ". Водночас члени ДВК і присутні довірені особи кандидатів вимагали в них припинити зйомку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами екзит-полу в Одесі, на виборах мера лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов (партія "Довіряй ділам").