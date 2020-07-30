У "Слузі народу" підтвердили, що кандидатом в мери Одеси розглядають гравця КВК

Гуморист та гравець в КВК Олег Філімонов розглядають в якості кандидата в мери Одеси.

Про це в інтерв'ю УНН заявила заступник фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона вважає, що це може бути дуже креативна кампанія.

"Він (Філімонов) розглядається, як я розумію. Є одним з кандидатів. Точно замірялися і інші кандидати. Я думаю, що в такому випадку це могла б бути дуже креативна кампанія. Вона була б точно нестандартна", – сказала Кравчук

Також вона підкреслила, що "Слуга народу" висуне своїх кандидатів на посади мерів обласних центрів на з'їзді, який запланований на 21 серпня.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що відомий гуморист, лідер команди КВК "Одеські джентльмени" Олег Філімонов розглядається в якості кандидата в мери Одеси. Його нібито особисто схвалив президент Володимир Зеленський.