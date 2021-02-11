ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову у справі про розкрадання 92 млн грн

Дар'я Дурова Політика 19:15, 11.02.2021 Оновлено: 19:24, 11.02.2021

У Вищому антикорупційному суді скасували виправдувальний вирок меру Одеси Геннадію Труханову й іншим фігурантам так званої справи заводу "Краян".

Засідання Апеляційної палати ВАКС транслювалося на YouTube-каналі відомства в четвер, 11 лютого. Рішення Малиновського райсуду Одеси скасували судді Віктор Панкулич, Ігор Панаїд і Сергій Бондар.

Вони врахували помилки, допущені під час ухвалення рішення судом першої інстанції, на які вказував в апеляційній скарзі прокурор, і постановили задовольнити вимоги прокурора в повному обсязі.

У підсумку справу передали на розгляд до першої інстанції, який здійснить Вищий антикорупційний суд.

Рішення ВАКС набуло законної сили з моменту проголошення й оскарженню не підлягає.

Головне про справу "Краян"

  • Розслідування стосується можливого розкрадання 92 млн грн під закупівлю міською радою Одеси будівель заводу "Краян".

  • НАБУ та САП підозрювали Труханова та ще кількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн із міськбюджету: будівлі заводу для мерії нібито купили за завищеною вартістю. Пізніше суму зменшили вдвічі.

  • Незаконні дії, за даними слідства, відбувалися з липня до грудня 2016 року.

  • Прокурори вимагали 12 років в'язниці для Труханова й 11 років – для його заступника Павла Вугельмана.

  • 9 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів справи "Краян", зокрема й мера Одеси.

  • 17 липня 2019 року САП подала апеляцію на виправдувальний вирок.

Facebook / Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
Скриншот
Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, у червні-2020 Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі щодо Труханова, якого підозрюють у недекларуванні 16,3 мільйона гривень доходів. Йдеться про внесення недостовірної інформації в електронну декларацію за 2017 рік.

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