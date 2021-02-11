ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову у справі про розкрадання 92 млн грн

У Вищому антикорупційному суді скасували виправдувальний вирок меру Одеси Геннадію Труханову й іншим фігурантам так званої справи заводу "Краян".

Засідання Апеляційної палати ВАКС транслювалося на YouTube-каналі відомства в четвер, 11 лютого. Рішення Малиновського райсуду Одеси скасували судді Віктор Панкулич, Ігор Панаїд і Сергій Бондар.

Вони врахували помилки, допущені під час ухвалення рішення судом першої інстанції, на які вказував в апеляційній скарзі прокурор, і постановили задовольнити вимоги прокурора в повному обсязі.

У підсумку справу передали на розгляд до першої інстанції, який здійснить Вищий антикорупційний суд.

Рішення ВАКС набуло законної сили з моменту проголошення й оскарженню не підлягає.

Головне про справу "Краян"

Розслідування стосується можливого розкрадання 92 млн грн під закупівлю міською радою Одеси будівель заводу "Краян".

НАБУ та САП підозрювали Труханова та ще кількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн із міськбюджету: будівлі заводу для мерії нібито купили за завищеною вартістю. Пізніше суму зменшили вдвічі.

Незаконні дії, за даними слідства, відбувалися з липня до грудня 2016 року.

Прокурори вимагали 12 років в'язниці для Труханова й 11 років – для його заступника Павла Вугельмана.

9 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів справи "Краян", зокрема й мера Одеси.

17 липня 2019 року САП подала апеляцію на виправдувальний вирок.

Facebook / Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду

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Як писав OBOZREVATEL, у червні-2020 Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі щодо Труханова, якого підозрюють у недекларуванні 16,3 мільйона гривень доходів. Йдеться про внесення недостовірної інформації в електронну декларацію за 2017 рік.