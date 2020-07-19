Тищенко – про вибори мера Одеси: це моє улюблене місто №2

Микола Тищенко не заперечує, що буде балотуватися в мери Одеси.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко не виключив, що може балотуватися в мери Одеси.

У коментарі виданню "Рубрика" він прокоментував відповідну інформацію в ЗМІ, заявивши, що остаточне рішення буде приймати президент Володимир Зеленський.

"Поки ще не знаю про нові креативні стратегії Володимира Олександровича. Але він президент і йому видніше. Ви, журналісти, вічно все перекрутите у свою користь. Буде прийнято рішення про Одесу, буду працювати в Одесі. До речі, це моє улюблене місто номер два. У мене прабабуся жила на Молдаванці [мікрорайон Одеси]. Стадіон, так стадіон", – сказав Тищенко.

Микола Тищенко. Фото - інстаграм нардепа

Як писав OBOZREVATEL, "Слуга народу" і Зеленський вирішили висунути єдиним кандидатом в мери Києва Ірину Верещук. Микола Тищенко, який демонстрував величезне бажання очолити столицю, набрав майже в три рази менше голосів за свою опонентку.