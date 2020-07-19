Тищенко – о выборах мэра Одессы: это мой любимый город №2

Николай Тищенко не отрицает, что будет баллотироваться в мэры Одессы.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не исключил, что может баллотироваться в мэры Одессы.

В комментарии изданию "Рубрика" он прокомментировал соответствующую информацию в СМИ, заявив, что окончательное решение будет принимать президент Владимир Зеленский.

"Пока ещё не знаю о новых креативных стратегиях Владимира Александровича. Но он президент и ему виднее. Вы, журналисты, вечно все перекрутите в свою пользу. Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер два. У меня прабабушка жила на Молдаванке [микрорайон Одессы]. Стадион, так стадион", – сказал Тищенко.

Николай Тищенко. Фото - инстаграм нардепа

Как писал OBOZREVATEL, "Слуга народа" и Зеленский решили выдвинуть единым кандидатом в мэры Киева Ирину Верещук. Николай Тищенко, который демонстрировал огромное желание возглавить столицу, набрал почти в три раза меньше голосов за свою оппонентку.