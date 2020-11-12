Рабинович: Скорик зможе повернути Одесі статус великого українського міста

Микола Скорик зможе повернути Одесі статус великого українського міста і зробити її справжньою перлиною України.

Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович в Одесі, де разом із командою Миколи Скорика зустрівся з ветеранами.

"Ми з вами не приречені на якесь вічне животіння, нам потрібно міняти все. Міняти в країні, міняти в місті. Ми сьогодні єдина правильна партія, тому що всі інші ведуть в нікуди. Тому я закликаю всіх одеситів прийти і проголосувати за Миколу Скорика", – сказав Вадим Рабинович.

Микола Скорик насамперед подякував колегам із команди ОПЗЖ за підтримку.

"Ми сьогодні не могли не прийти сюди, до Меморіалу 411 батареї, і не зустрітися з ветеранами, вшанувати пам'ять загиблих в 73-денній героїчній обороні Одеси. Ми зобов'язані зберігати пам'ять про наших предків, які відстояли свободу і незалежність нашої батьківщини. Ми зобов'язані зробити все, щоб Одеса стала справжньою перлиною нашої країни", – сказав політик.

Микола Скорик відзначив, що за кілька днів до другого туру, дуже важливо, щоб усі, хто голосували за різних кандидатів, прийшли і проголосували за справедливу владу.

"Другий тур виборів мера – це вибір між, тим щоб залишити все як є, або дати Одесі можливість розвиватися. І команда ОПЗЖ, яка поруч зі мною – це гарантія того, що ці позитивні зміни в Одесі будуть", – запевнив одеситів кандидат у мери від "Опозиційної платформи – За життя".

Політик зазначив, що молодому поколінню українців вбивають у голову, що український народ на полях битв із фашизмом боровся за чужі інтереси.

"Я буду боротися за славну історію міста-героя Одеси. Що б не відбувалося в Києві, Одеса – місто-герой. Тут завжди святкуватимуть День Перемоги – 9 Травня. І вулиці назватимуться іменами справжніх героїв, серед яких дуже багато наших земляків одеситів", – підсумував Микола Скорик.

Нагадаємо, Миколу Скорика підтримали екскандидат в мери міста і його почесний громадянин Сергій Ківалов, політик Євген Червоненко, політик і відомий в Одесі громадський діяч Дмитро Голубов.