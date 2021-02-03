Одеський депутат "проговорився" на сесії: щоб щось вкрасти, треба щось мати спочатку. Відео курйозу

Депутат Одеської міської ради Андрій Кисловський вважає, що перш ніж красти, потрібно "щось вже мати". Тому він запропонував "что-то поиметь", тим більше, що за це вони ще й отримують гроші.

Таким чином він прокоментував будівництво Палацу спорту в районі аеропорту під час сесії міськради, пише "Думська". Видання також оприлюднило уривок його виступу (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

"Щоб щось вкрасти, треба щось ще мати. Я з кінця почав. Тому давайте "что-то поимеем" (мовою оригіналу – ред.)спочатку. Тим більше якщо нам за це дають гроші", – сказав Кисловський.

У мережі вже відреагували на слова депутата, пожартувавши про "майстер-клас з розкрадання".

Реакція мережі на слова Кисловського.

Реакція мережі на слова Кисловського.

Андрій Кисловський був обраний до Одеської міської ради восьмого скликання в 2020 році від партії "Довіряй справам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2020 року депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Анатолій Родзинський поскаржився, що його не обрали до комісії, яка займається "найбільш корупційною сферою".