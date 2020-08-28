Квартири в Туреччині для відпочинку, а гроші заробили я і дружина-бізнесвумен, – головний митник Одещини Пудрик

Новий виконувач обов'язків начальника Одеської митниці Денис Пудрик заявив, що квартира на 120 кв. м у Туреччині йому потрібна для відпочинку, а заощадження він накопичив завдяки бізнесу.

Таким одкровенням чиновник поділився з журналістами, коментуючи свою декларацію за 2020 рік. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Зокрема, задекларовані величезні активи своєї сім'ї Пудрик, серед іншого, пояснив успішною роботою дружини Наталії в бізнесі, а також заможними батьками.

Декларація Пудрика

"Готівку в 96 тис. доларів вдалося відкласти завдяки бізнесу. Потрапивши під люстрацію, він займався митним консалтингом. Потім суд його повернув на держслужбу", – цитують слова топмитника журналісти.

Підкреслимо, що його сім'ї загалом належать до 15 об'єктів нерухомості, а також дорогі іномарки й брендові аксесуари, квартири в Туреччині, будинки й земельні ділянки у великих містах України.

Квартири в Туреччині належать дружині Пудрика

"Пудрик пояснив, що одну таку квартиру він із дружиною використовує для відпочинку, щоб не переплачувати на курорті, іншу – батьки", – йдеться в повідомленні.

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