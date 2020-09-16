Хворі на COVID-19 б'ються за кисень, місць у лікарнях уже немає: що відбувається в Одесі

В Одесі вже виникла критична ситуація з поширенням коронавірусу через тотальне недотримання карантину. Лікарні, які беруть інфікованих людей, переповнені. Щодня машини швидкої допомоги стоять у чергах, а на госпіталізацію потрапляють тільки "складні". Для інших у медустановах банально не вистачає місця.

Що насправді відбувається з епідемією COVID-19 в Одесі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Одеса – в антилідерах

Одещина стабільно входить до п'ятірки регіонів із найбільшими темпами поширення коронавірусу. За весь час епідемії там виявили 9993 хворих, 152 померли, видужали 2 254 людини. За офіційною статистикою, за останню добу 15 вересня в регіоні зареєстровано 284 нових випадки захворювання.

Це офіційні дані, але насправді все набагато серйозніше. Сімейна лікарка з Одеси на умовах анонімності розповіла OBOZREVATEL, що в місті вже ковідний колапс, хоча тільки середина вересня. За її словами, хворих багато, хворіють цілими родинами, маскового режиму ніхто не дотримується, в лікарні беруть тільки тих, у кого низький рівень кисню в крові (92%), серйозне запалення легень.

"Один хворий, який потрапив до лікарні, каже, що там просто жах. По вісім осіб у палаті, люди реально б'ються за кисень. Хоча МОЗ запевняє, що кисневих масок у нас достатньо. Насправді їх десь 200 на все місто, і цього катастрофічно мало. У мене був випадок, що хворий на COVID-19 брав на кілька днів кисень у свого брата-близнюка, який усе життя хворіє на фіброз легень. Там історія закінчилася благополучно: ковідний видужав, а другий брат упорався без додаткового кисню", – поділилася лікарка.

Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова теж стверджує, що, незважаючи на рапорти місцевої влади про забезпечення регіону всім необхідним для боротьби з COVID-19, у реальності ситуація протилежна.

За її словами, є лікарні, які приймають хворих на пневмонію, але до того ж у них немає ніяких апаратів для підтримки легень. "Щодня мені телефонують із лікарень і просять костюми, респіратори, зволожувачі для кисню, медикаменти, сміттєві пакети. Днями відправили 500 штук костюмів для екстренки. Перша хвиля опорних лікарень не забезпечена необхідним навіть наполовину. Хоча в ОДА стверджують, що все є. Люди, що не потрапили в стаціонар через відсутність місць, тест ПЛР чекають вдома до 10 днів", – уточнила волонтерка.

За словами Катерини, в регіоні величезні проблеми з лабораторіями й тестуванням, п'ять днів тому, наприклад, не вистачало реактивів для тестових систем. У лабораторії СЕС у холодильниках на той час було близько 2,5 тис. зразків матеріалу, а в одній із них тільки запустили в роботу матеріали, відібрані 2-3 вересня. "Тож нинішня картина щодо хворих у нас майже тижневої давності", – додала вона.

Швидкі стоять у черзі по 6 годин?

Буквально ввечері 14 вересня Катерина під будівлею лікарні №3 (Лідерсівський бульвар, зараз цей підрозділ п'ятої лікарні. – Ред.) зняла чергу з машин швидкої допомоги, які привезли хворих на коронавірус на госпіталізацію. "Швидкі беруть тільки тяжкі стани: це пневмонія, температура вище від 39, сатурація киснем (насиченість крові киснем. – Ред.) нижче за 95 (це вважається дихальною недостатністю. – Ред), задишка. Інші лікуються вдома", – розповіла вона.

"Періодично проходжу там і теж бачу цю чергу. І ще 3-4 машини праворуч від входу на обробленні. За словами хлопців зі швидкої, доводиться чекати до 6 годин. Кількість "тематичних" викликів збільшилася за останній тиждень у рази. А через дорогу від третьої лікарні ліхтариками світить лунапарк із натовпами відвідувачів. Стою, кручу головою праворуч-ліворуч, а мозок відмовляється розуміти, що це одна реальність у 100 м один від одного", – уточнила Оксана Мадашко, яка працює в стоматології неподалік.

"А приїдьте туди о 8-9 ранку й послухайте нестямні крики родичів за померлими вночі пацієнтами. Мруть навіть за негативних тестів. Моя мама теж померла вночі з 3 на 4 від COVID-19. Вони просто лягли спати, і в них від'єднали кисень, вкрали всі гроші з її гаманця, палиці для шведської ходьби. Виродки", – додав OBOZREVATEL Ігор Трофимчук, який живе неподалік.

30-річна одеситка Ірина, яка нещодавно перехворіла на коронавірус, у коментарі OBOZREVATEL підтвердила, що з такими темпами поширення COVID-19 і тим, що в місті не вистачає місць для госпіталізації, в регіоні продовжиться ковідний колапс. У дівчини діагностували безсимптомну пневмонію, що стало ускладненням після перенесеного коронавірусу.

"Найбільше мене вразило, що люди стояли в черзі на крапельниці. І це приватна клініка. Можу собі уявити, що відбувається в державних. І це тільки станом на вересень", – додала вона.

Карантину в регіоні не дотримувалися

Незважаючи на те, що Одеса залишається в "жовтій" зоні дії карантину, заради справедливості потрібно уточнити, що всі три попередні місяці одесити не дотримувалися карантину від слова "взагалі". Масковий режим дотримувався хіба що у великих супермаркетах і торгових центрах. І це в розпал курортного сезону, коли в місто через закриті кордони поїхало відпочивати багато туристів.

"Чесно, я була в шоці. Таке враження, що про коронавірус та карантин в Одесі ніхто навіть не чув. Ми відпочивали в Затоці, і там без масок можна було ходити не тільки по ринку, але і в магазини. Ніхто навіть слова не говорив. У самій Одесі теж мільйон людей, всі без масок, без дистанцій. На Потьомкінських сходах ввечері було не проштовхнутися", – поділилася з OBOZREVATEL киянка Валентина.

Тим часом, за прогнозами Національної академії наук України, епідемія коронавірусу буде розвиватися далі. І Одещина, за їхніми розрахунками, наступними тижнями буде в лідерах із розповсюдження інфекції.