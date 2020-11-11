Відомий одеський ресторатор вказав на абсурдність карантину вихідного дня

Одеський ресторатор Савва Лібкін заявив, що карантин вихідного дня "вб'є" малий бізнес в Україні, оскільки основний прибуток ресторани отримують у суботу.

На його думку, рішення в такий спосіб посилити обмеження нічим не допоможуть, оскільки COVID-19 не "відпочиває в будні, щоб активізуватися на вихідних". На своїй сторінці у Facebook він назвав дії влади імітацією боротьби з коронавірусом.

"Ми вийшли на якісно новий рівень війни з вірусом – це карантин вихідного дня. До недавнього часу ми знали, що вірус спить вдень і з'являється на вулицях після 22:00. Мабуть, нові дослідження довели, що за графіком вірус відпочиває в будні, щоб активізуватися на вихідних. Усе це виглядає так: у суботу та неділю всі сидять вдома. Але вже вранці в понеділок народ набивається в громадський транспорт, їде на роботу, йде ввечері пити пиво, ходить у магазини й супермаркети. Головне встигнути все в будні дні. Поки безпечно", – написав Лібкін.

Ресторатор підкреслив, що більшість кафе і кондитерських працюють із швидкопсувними заготовками, які робляться на 36-48 годин. Продукти закуповуються на кілька днів. Процес підготовки кухні до роботи займає 12-16 годин. Виходить, що в п'ятницю заклади повинні якимось дивом закритися без залишків і заготовок, а в понеділок відкритися без продуктів.

"Основний прибуток ресторани отримують у суботу. У цей день ми заробляємо на забезпечення закладів і на зарплати людям. Із новими "правилами" дохід ресторанів перетвориться в збитки. Ми з останніх сил продовжуємо існувати, забезпечувати співробітників робочими місцями й зарплатами", – поскаржився він.

Лібкін зазначив, що в його ресторанах відповідально підходять до питання безпеки гостей: персонал завжди в масках і рукавичках, кухарі готують під бактерицидними лампами, на кожному кутку стоять дезінфектори, столи розсунули на безпечну відстань.

"А в країні тим часом триває cпецоперація з вбивства малого бізнесу. Операція проходить у два етапи. Спочатку ампутували одну руку. Тепер відрізають другу. Без анестезії", – додав ресторатор.

Скриншот. Савва Лібкін у Facebook

Скриншот. Савва Лібкін у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 11 листопада представники ресторанного бізнесу, працівники барів і кафе вийшли у своїх містах на мітинги проти карантину вихідного дня, впровадження якого пропонує уряд. Українці вважають нові обмеження знищенням їхнього бізнесу.