В Одесі відреставрували будинок за 150 млн гривень: статуя, відновлена пляшкою, розвалилася. Фото

В Одесі почала руйнуватися скульптура, яка розташована на Будинку Руссова – пам'ятці історії та архітектури регіонального значення. У статуї відкололася частина голови, яку реставрували за допомогою пластикової пляшки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив одеський краєзнавець Євген Сокольський. Він також поділився фотографіями зруйнованої скульптури.

"Безстатева скульптура на будинку Руссова, який відкривали з оркестром, втратила своє обличчя. 3аодно відкрилися деякі секрети майстерності", – написав Сокольський.

Будинок Руссова було відкрито після реставрації в грудні 2019 року, пише Vgorode. Роботи тривали понад рік і обійшлися міському бюджету в 149 млн гривень. На другому етапі у будівлі повинні відновити інтер'єри, проте коштів поки не виділено.

У січні 2021 року колишній директорці компанії "Укрспецпроєкт" Олені Сердюк, яка реставрувала Будинок Руссова, повідомили про підозру. За версією слідства, вона вносила в акти виконаних робіт і документи про їхню вартість неправдиві дані, завдавши цим шкоду в п'ять млн гривень.

Окрім того, стало відомо, що під час ремонтних робіт було пошкоджено або змінено близько 50% від загального обсягу пам'ятки архітектури, повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури. Постраждало близько 30% елементів оформлення фасадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Грецькій, 20 горіла пам'ятка архітектури. З будівлі рятувальники евакуювали 12 мешканців.