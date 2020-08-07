В Одесі на пляжі помітили отруйного ската: після удару – термінова госпіталізація

Юрій Сергієнко Одеса в деталях 20:56, 7.08.2020

Дайвер виявив ската-хвостокола в районі собачого пляжу Одеси, який є рідкісним в тих краях.

Про це повідомляється Telegram-каналі "Одеса Info". Яд хвостокола дуже небезпечний для людини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Дайвер розповів, що даний вид скатів - вкрай полохливий, і в денний час, коли на пляжі багато відпочиваючих, він йде і залягає на дно", – йдеться в повідомленні.

При цьому дайвер зазначив, що в деяких екстрених ситуаціях він може почати відбиватися, а його отрута дуже небезпечна для людини, тому після удару шипом необхідна термінова госпіталізація.

(Відео – Telegram "Одеса Info")

Telegram "Одеса Info"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні на берег пляжу "Отрада" в Одесі викинуло мертвого дельфіна.

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