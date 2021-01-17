В Одесі море "закипіло" через мороз: відео дивного явища

В Одесі в ніч на 17 січня вдарив сильний мороз і через різницю температури повітря й води Чорне море "закипіло".

Унікальне явище зняли на камеру місцеві жителі, поділившись ними у соцмережах (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як на поверхні води клубочиться "дим". Водночас біля моря дуже вітряно, через пар зберігається обмежена видимість.

За даними синоптиків, уночі 17 січня температура повітря в Одесі була -13 градусів, але відчувалося як -22. А температура води становить 3-5 градусів тепла.

Так, море не замерзло, а на його поверхні з'явився серпанок, схожий на пар під час кипіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік 20 березня в Одесі помітили незвичайне природне явище, коли хмари буквально розділили небо на дві частини.