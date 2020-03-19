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19 березня • оновлено в 23:59
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Синоптики порадували прогнозом погоди в Одесі на 20 березня

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Прогноз погоди в Одесі на 20 березня обрадував одеситів по-весняному теплим днем.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без дощу. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Весна в Одесі

Весна в Одесі

Температура повітря в Одесі вдень прогріється до 15-17°С тепла, а вночі опуститься до 3-5°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 1-2 км.

За народною традицією 20 березня відзначається день пам'яті святого мученика Василя, єпископа Херсонського та Таврійського. Встановлюється вже тепла погода, але холод ще не поспішає відступати: "З дахів капає, а за ніс цапає". Вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики озвучили детальний прогноз на весну в Україні.

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Україна Одеса
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новини Одеси погода
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