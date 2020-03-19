Синоптики порадовали прогнозом погоды в Одессе на 20 марта

Прогноз погоды в Одессе на 20 марта обрадовал одесситов по-весеннему теплым днем.

Синоптики ожидают переменную облачность, без дождя. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Весна в Одессе

Температура воздуха в Одессе днем прогреется до 15-17°С тепла, а ночью опустится до 3-5°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

По народной традиции 20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского-Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: "С крыш капает, а за нос цапает". Днем – весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики озвучили детальный прогноз на весну в Украине.

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