Перемогти затори та сірість центру: в Одесі побудують мікрорайон по концепції місто в місті

Формат комплексного житлового будівництва і термін "місто в місті" використовували ще в 1960-1970-х роках, коли реконструювали зруйнований під час війни Берлін.

Такий підхід до стратегії будівництва допомагав в короткі терміни відновити рівень інфраструктури міста, відновити архітектурне середовище і закрити проблему відсутнього житла для городян.

Комплексну забудову Одеси вперше проводили за радянських часів. Тоді забудовували цілими кварталами і мікрорайонами. Кожен такий житловий мікрорайон наповнювався не тільки багатоквартирними будинками, але і школами, дитячими садами, поліклініками, магазинами і іншими комерційними об'єктами в крокової доступності від будинку.

До слова, при забудові району Таїрова за радянських часів, передбачалася наявність всіх об'єктів інфраструктури в кроковій доступності. Але в 1995 році розгорівся гучний скандал навколо вже збудованого мікрорайону.

Багато архітекторів відкрито обурювалися одноманітністю забудови і відсутністю нормального міського середовища. Дійсно, благоустрій кварталів і створення соціальної інфраструктури в нових районах СРСР часто спізнювалися на 5-10 років, а зроблене не відповідало потребам населення.

У 2019 квартали, побудовані в ті роки, виглядають тьмяно, інфраструктура втратила актуальність і не витримує навантаження, а значна кількість багатоквартирних будинків знаходяться і взагалі в аварійному стані.

У той же час, мікрорайон Таїрова сьогодні розростається, і у нових жителів виникає потреба жити в сучасних будинках з усіма необхідними об'єктами інфраструктури в кроковій доступності.

Перша концепція мікрорайону за принципом "місто в місті" в Одесі сьогодні

Впродовж 2016-2017 років дизайнери, архітектори, урбаністи, будівельники - понад 100 кращих фахівців країни – працювали над розробкою концепції мікрорайону "Таїровські Сади". Сьогодні на півдні України це унікальний і перший проект такого рівня.

Мікрорайон "Таїровські Сади" передбачає собою будівництво 9 житлових комплексів, що забезпечить новими квартирами більше 30 000 людей. Це перший мікрорайон в місті, який буде побудовано, відповідно до концепції "місто в місті".

Особливість комплексної забудови "Таїровських Садів" в тому, що в мікрорайоні будуть створені умови не тільки для комфортного життя, але і для відпочинку, роботи, навчання і занять спортом.

У 2022-2023 роках тут буде побудовано загальноосвітню школу і дитячий садок нового зразка.

Житловий комплекс "Таїровські сади" tairovo-gardens.com.ua

Для прогулянок жителів мікрорайону передбачено власний бульвар з 4-х смуговим рухом, пішохідними зонами і розвиненою інфраструктурою комерційних об'єктів (кафе, ресторани, нотаріус, аптеки, банки, хімчистка, ринок їжі). Внутрішні двори в будинку будуть захищені від машин, що дозволить дітям спокійно гуляти всередині, а батькам не турбуватися про безпеку.

Любителям спорту більше не потрібно буде їхати в місто до найближчого стадіону. Тут буде все необхідне для занять улюбленим видом спорту: тенісні корти, футбольне поле і баскетбольний майданчик, велодоріжки, доріжки для бігу.

Також на території мікрорайону буде торговий центр з вежею офісних приміщень і апартаментів, по типу smart plaza. У торговому центрі буде все необхідне для жителів: супермаркет, дитячий розважальний центр, магазини одягу, спортивні товари, книжковий магазин.

Всі житлові комплекси спроектовані з урахуванням передових архітектурних тенденцій, при цьому було зроблено акцент на унікальному дизайні фасадів.

На сьогоднішній день ведеться будівництво перших двох житлових комплексів, а дві секції першої черги мікрорайону "Таїровські Сади" здані в експлуатацію, відповідний сертифікат IУ № 163193182407, виданий 14 листопада 2019 року було отримано від Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

Плюси і мінуси нового підходу до забудови за принципом "місто в місті"

З кожним роком великі міста залучають до себе все більше жителів з областей та інших міст в Україні. Наявність моря і південного клімату, завжди будуть служити додатковою вартістю цін на нерухомість в Одесі. Місто розширює свої горизонти, і нові мікрорайони виникають там, де ще вчора було голе поле. Сьогодні на так званому "10 полі", де розташований мікрорайон "Таїровські Сади", вже проживають 10 тисяч нових жителів.

І тут виникає питання, чи настільки привабливий центр міста з вічними заторами та застарілими будівлями, де останній раз ремонт комунікацій проводився за радянських часів?

В епоху, коли кожна година на рахунку, все більше людей роблять вибір на користь мобільності. Навіщо людині витрачати час на дорогу в центр, поїздку в ресторан, фітнес-клуб, магазин, якщо усі послуги можна отримати в кроковій доступності від будинку?

Можна було б сказати, що розташування мікрорайону "Таїровські Сади" це мінус, але в контексті того, що район збудований за принципом "місто в місті" – це величезний плюс для сучасного жителя мегаполісу.

Детальніше про мікрорайоні "Таїровські Сади": https://tairovo-gardens.com.ua.

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