Победить пробки и серость центра: в Одессе построят микрорайон по концепции город в городе

Формат комплексного жилого строительства и термин "город в городе" использовали еще в 1960-1970-х годах, когда реконструировали разрушенный во время войны Берлин.

Такой подход к стратегии строительства помогал в краткие сроки восстановить уровень инфраструктуры города, возобновить архитектурную среду и закрыть проблему недостающего жилья для горожан.

Комплексную застройку Одессы впервые проводили в советское время. Тогда застраивали целыми кварталами и микрорайонами. Каждый такой жилой микрорайон наполнялся не только многоквартирными домами, но и школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и другими коммерческими объектами в шаговой доступности от дома.

К слову, при застройке района Таирова в советское время, предусматривалась наличие всех объектов инфраструктуры в шаговой доступности. Но в 1995 году разразился громкий скандал вокруг уже выстроенного микрорайона.

Многие архитекторы открыто стали возмущаться однообразием застройки и отсутствием нормальной городской среды. Действительно, благоустройство кварталов и создание социальной инфраструктуры в новых районах СССР зачастую опаздывало на 5-10 лет, а сделанное не отвечало потребностям населения.

В 2019 году кварталы, построенные в те годы, выглядят тускло, инфраструктура утратила актуальность и не выдерживает нагрузки, а многие многоквартирные дома находятся и вовсе в аварийном состоянии.

В то же время, микрорайон Таирова сегодня разрастается, и у новых жителей возникает потребность жить в современных домах со всеми необходимыми объектами инфраструктуры в шаговой доступности.

Первая концепция микрорайона по принципу "город в городе" в Одессе сегодня

На протяжении 2016-2017 годах дизайнеры, архитекторы, урбанисты, строители — более 100 лучших специалистов страны – работали над разработкой концепции микрорайона "Таировские Сады". Сегодня на юге Украины это уникальный и первый проект такого уровня.

Микрорайон "Таировские Сады" предусматривает строительство 9 жилых комплексов, что обеспечит новыми квартирами более 30 000 человек. Это первый микрорайон в городе, который будет построен, согласно концепции "город в городе".

Особенность комплексной застройки "Таировских Садов" в том, что в микрорайоне будут созданы условия не только для комфортной жизни, но и для отдыха, работы, учебы и занятий спортом.

В 2022-2023 годах здесь будет построена общеобразовательная школа и детский сад нового образца.

Жилой комплекс "Таировские сады" tairovo-gardens.com.ua

Для прогулок жителей микрорайон предусмотрен собственный бульвар с 4-х полосным движением, пешеходными зонами и развитой инфраструктурой коммерческих объектов (кафе, рестораны, нотариус, аптеки, банки, химчистка, рынок еды). Внутренние дворы в доме будут защищены от машин, что позволит детям спокойно гулять внутри, а родителям не беспокоится о безопасности.

Любителям спорта больше не нужно будет ехать в город к ближайшему стадиону. Здесь будет все необходимое для занятий любимым видом спорта: теннисные корты, футбольное поле и баскетбольная площадка, велодорожки, дорожки для бега.

Также на территории микрорайона будет торговый центр с башней офисных помещений и апартаментов, по типу smart plaza. В торговом центре будет все необходимое для жителей: супермаркет, детский развлекательный центр, магазины одежды, спортивные товары, книжный магазин.

Все жилые комплексы спроектированы с учетом передовых архитектурных тенденций, при этом был сделан акцент на уникальном дизайне фасадов.

На сегодняшний день ведется строительство первых двух жилых комплексов, а две секции первой очереди микрорайона "Таировские Сады" сданы в эксплуатацию, соответствующий сертификат IУ № 163193182407, выданный 14 ноября 2019 года был получен от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Плюсы и минусы нового подхода к застройке по принципу "город в городе"

С каждым годом большие города привлекают к себе все больше жителей из областей и других городов в Украине. Наличие моря и южного климата, всегда будут служить добавочной стоимостью цен на недвижимость в Одессе. Город расширяет свои горизонты, и новые микрорайоны возникают там, где еще вчера было голое поле. Сегодня на так называемом "10 поле", где расположен микрорайон "Таировские Сады", уже проживают 10 тысяч новых жителей.

И тут возникает вопрос, так ли привлекателен центр города с вечными пробками и устаревшими зданиями, где последний раз ремонт коммуникаций проводился в советское время?

В эпоху, когда каждый час времени на счету, все больше людей делают выбор в пользу мобильности. Зачем человеку тратить время на дорогу в центр, поездку в ресторан, фитнес-клуб, магазин, если все услуги можно получить в шаговой доступности от дома?

Можно было бы сказать, что расположение микрорайона "Таировские Сады" это минус, но в контексте того, что район выстроен по принципу "город в городе" – это огромный плюс для современного жителя мегаполиса.

Подробнее о микрорайоне "Таировские Сады": https://tairovo-gardens.com.ua.

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