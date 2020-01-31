А чи був землетрус: в мережі сперечаються через нічну НП в Одесі

Одесити розійшлися в думках, чи відчувалися в місті поштовхи землетрусу, який вночі 31 січня дійшов до України з Румунії.

Деякі жителі міста запевняли, що землетрус був, а їх квартири тряслися, інші ж відповідали, що настільки слабкі відгомони одесити відчути не могли, а трястися будинки могли й від проїжджаючих поруч фур або трамваїв, пише OBOZREVATEL.

Землетрус з Румунії дійшов до України tsn.ua

"Хитнуло, але слабо, навіть не встигла злякатися", "Реально було, я не спав якраз. Приватний будинок, 7-а станція Фонтану", "Я відчула, скла деренчали", "Три години ночі, мене як підштовхнуло щось", "Не довго, але шафи тряслися", "Ліжко добре так штовхнуло", – писали одесити у Facebook.

Також багато людей повідомляли, що поштовхи відчули їх домашні тварини: "У мене собака прокинулася", "Коти прокинулися і почали битися – видно, не зрозуміли, хто кого розбудив", "А я прокинулася, так як кішка прибігла в 3:28", "А я думала, чого це хом'як сказився вночі".

Разом з тим, не менша кількість жителів Одеси скептично поставилися до заяв земляків:

"Трусило Зону Вранча. До Одеси якщо і дійшли 3 бали, то малоймовірно, тому що епіцентр залягав на глибині 126 кілометрів. Взагалі ні про що ці 3 бали, вони не відчуваються. Ніхто не міг нічого відчути", "А на Молдаванці будинок труситься від кожної вантажівки, так що такий землетрус у нас кожен день))", "Нічого не відчувала, але нудить досі – від всяких вірусів, новин і х*рні", "Чергова туфта. Не спала цю ніч, нічого не було", "Живу у висотці і нічого не відчувала", "Яка велика Одеса – всіх в різний час "хитнуло", – з іронією відзначали городяни.

Епіцентр землетрусу в Румунії

Одесити сперечаються, чи був землетрус strana.ua

Одесити сперечаються, чи був землетрус strana.ua

Одесити сперечаються, чи був землетрус strana.ua

Одесити сперечаються, чи був землетрус strana.ua

Одесити сперечаються, чи був землетрус strana.ua

Одесити сперечаються, чи був землетрус strana.ua

Одесити сперечаються, чи був землетрус strana.ua

Одесити сперечаються, чи був землетрус strana.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото і відео найпотужнішого в 2020 році землетрусу на планеті.

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