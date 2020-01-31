А было ли землетрясение: в сети спорят из-за ночного ЧП в Одессе

Одесситы разошлись во мнениях, чувствовались ли в городе толчки землетрясения, которое ночью 31 января дошло до Украины из Румынии.

Некоторые жители города уверяли, что землетрясение было, а их квартиры тряслись, другие же отмечали, что столь слабые отголоски одесситы ощутить не могли, а трястись дома могли от проезжающих рядом фур или трамваев, пишет OBOZREVATEL.

Землетрясение из Румынии дошло до Украины tsn.ua

"Качнуло, но слабо, даже не успела испугаться", "Реально было, я не спал как раз. Частный дом, 7-я станция Фонтана", "Я ощутила, стекла дребезжали", "Три часа ночи, как подтолкнуло что-то", "Недолго, но шкафы потряслись", "Кровать хорошо так толкнуло", – писали одесситы в Facebook.

Также многие сообщали, что толчки почувствовали их домашние животные: "У меня собака проснулась", "Коты проснулись и начали драться – видно, не поняли, кто кого разбудил", "А я проснулась,так как кошка прибежала в 3:28", "А я думала, чего это хомяк взбесился ночью".

Вместе с тем, не меньшее количество жителей Одессы скептично отнеслись к заявлениям земляков:

"Трусило Зону Вранча. До Одессы если и дошли 3 балла, то маловероятно, так как очаг залегал на глубине 126 километров. Вообще ни о чем эти 3 балла, они не чувствуются. Никто не мог ничего почувствовать", "А на Молдаванке дом трусится от каждого проехавшего грузовика, так что такое землетрясение у нас каждый день))", "Ничего не чувствовала, но тошнит до сих пор – от всяких вирусов, новостей и х*рни", "Очередная туфта. Не спала эту ночь, ничего не было", "Живу в высотке и ничего не чувствовала", "Какая большая Одесса – всех в разное время "качнуло", – с иронией отмечали горожане.

Эпицентр землетрясения в Румынии

Одесситы спорят, было ли землетрясение strana.ua

Одесситы спорят, было ли землетрясение strana.ua

Одесситы спорят, было ли землетрясение strana.ua

Одесситы спорят, было ли землетрясение strana.ua

Одесситы спорят, было ли землетрясение strana.ua

Одесситы спорят, было ли землетрясение strana.ua

Одесситы спорят, было ли землетрясение strana.ua

Одесситы спорят, было ли землетрясение strana.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, появились фото и видео самого мощного в 2020 году землетрясения на планете: дома ходили ходуном.

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