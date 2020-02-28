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28 лютого • оновлено в 14:36
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З'явилося відео з чоловіком, який захопив суд в Одесі

2.1т
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У мережі з'явилося відео з залу Приморського суду в Одесі, де вдень 28 лютого підозрюваний у вбивстві чоловік погрожував підірвати всіх гранатою.

На відео можна побачити, як чоловік з гранатою в руці вимагає до себе прокурора Одеської області і веде онлайн-трансляцію своїх вимог на мобільний телефон, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В одеському суді підозрюваний погрожував підірвати всіх гранатою

В одеському суді підозрюваний погрожував підірвати всіх гранатою

"Я погрожую підірвати гранатою, якщо не виконають моїх вимог. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у тому, що зараз тут відбувається. Максимальний репост", – заявив підозрюваний.

Також чоловік, якого на засідання привезли прямо з СІЗО, відмовився пояснити, звідки у нього взялася граната, і вибачається перед конвоїром за те, що створив йому проблеми.

За даними на 13:20, чоловіка знешкодили, боєприпас було вилучено. Ніхто не постраждав.

Підозрюваний вів онлайн-трансляцію своїх вимог

Підозрюваний вів онлайн-трансляцію своїх вимог

В одеському суді підозрюваний погрожував підірвати всіх гранатою

В одеському суді підозрюваний погрожував підірвати всіх гранатою

ГУНП в Одеській області

В одеському суді підозрюваний погрожував підірвати всіх гранатою

В одеському суді підозрюваний погрожував підірвати всіх гранатою

ГУНП в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі виправдали начальника СІЗО у справі про звіряче вбивство.

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Місце
Україна Одеса
Теги
НП в Одесі новини Одеси
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