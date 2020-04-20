Вводять Нацгвардію: волонтерка повідомила про коронавірусну катастрофу в місті під Одесою

У місті Подольськ Одеської області, де стався спалах коронавірусу COVID-19, не вистачає індивідуальних засобів захисту для медиків.

Про це на сторінці у Facebook повідомила волонтерка Катерина Ножовнікова, керівниця волонтерської групи "Корпорація монстрів". Вона нагадала, що в місті планують посилити карантин, а на КПП і в міській лікарні буде працювати Нацгвардія.

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Крім того, за словами жінки, лікарів старше 60 відправляють на 14 денний карантин, оскільки серед медиків виявили нові випадки захворювання.

"Родичі пацієнтів, які знаходяться в лікарні, пишуть, що купують медикаменти самі, тому що немає багато чого з найелементарнішого – реформа в дії. Аналіз не взяли , тому що "свята", – написала Ножовнікова.

За її словами, засоби захисту від держави в місті ще нібито не видавали. "Люди в церкви не пішли у великій кількості, зате пішли одне до одного додому. Через тиждень свят, я думаю, ми тут все здригнемося", – вважає волонтерка.

Нагадаємо, в Подольську від наслідків коронавірусу 19 квітня помер 60-річний сімейний лікар. Він став другою жертвою COVID-19 у місті.

Станом на полудень 20 квітня в Одеській області було лабораторно підтверджено 144 випадки зараження коронавірусною інфекцією.

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Як писав OBOZREVATEL, у місті Почаїв Кременецького району Тернопільської області з 10 ранку 21 квітня вводиться заборона на в'їзд/виїзд через різке зростання захворюваності COVID-19.

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