Ще один нардеп від "Слуги народу" втрапив у скандал через трагедію в Одесі

В Одесі на вулиці Генуезькій 8 грудня, у день жалоби за загиблими під час пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу народний депутат із фракції "Слуга народу" Олексій Леонов відкрив ресторан Slow Piggy ("Повільна свиня").
Про це в ході сесії Одеської міської ради повідомив депутат Володимир Варещенко, передає видання odessitua.com (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
"Відкрився ресторан в Аркадії у день, коли в країні був траур. Ресторан входить до мережі, в якій один із власників та співзасновник депутат Олексій Леонов", – розповів Варещенко.
Зі свого боку мер Одеси Геннадій Труханов обурився через зневагу до трагедії та попросив перевірити цю інформацію, а також де в місті в день жалоби відбувалися концерти та інші розважальні заходи.
В Одесі "Слуга народу" в день жалоби відкрив ресторан
7 канал
В Одесі "Слуга народу" в день жалоби відкрив ресторан
SlowPiggy/Facebook
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, відомий як "Юзік" зі студії "Квартал 95", вдень 9 грудня тимчасово заблокував роботи з розчищення будівлі згорілого одеського коледжу і пошуку зниклих людей під завалами.
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