В Одесі п'яний водій побив поліцейського: подробиці скандалу

П'яний одеський водій 16 січня побив поліцейського під час примусового медичного огляду

В результаті співробітник поліції отримав черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.

П'яний одесит побив поліцейського kriminalukraine.com.ua

Вгамувати дебошира змогла лише викликана на місце події слідчо-оперативна група Хаджибейського відділення поліції Одеси.

За керування транспортним засобом в стані сп'яніння, відповідно до складеного за ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення протоколу, чоловікові загрожує штраф в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Крім того, за фактом побиття поліцейського розпочато провадження у ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на трасі під Одесою інший п'яний автомобіліст побив патрульного поліцейського, який зупинив його машину.

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