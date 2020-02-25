В Одесі співробітниця поліції постраждала від рук нетверезого молодого чоловіка. Він накинувся з кулаками на дівчину-дільничного, яка намагалася доставити його у відділення поліції.

Інцидент стався у дворі багатоповерхівки в Київському районі Одеси, повідомили в прес-службі обласної поліції.

Під час виконання службових обов'язків дільничний офіцер Київського відділу поліції зробила зауваження 23-річному одеситу, який після вживання спиртного спав у дворі багатоквартирного будинку.

Дівчина запропонувала чоловікові пройти з нею до відділення. У відповідь розбуджений молодий чоловік почав ображати її та штовхати. В результаті дільничний впала і травмувалася. Її довелося госпіталізувати з пошкодженням руки і ключиці.

Зловмисник був оперативно затриманий і доставлений у відділення. Вісно нього розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Затриманому загрожує до 5 років в'язниці.

В Одесі п'яний хлопець накинувся на поліцейську (ілюстрація) ukrinform.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліцейські затримали повністю оголеного чоловіка, який перед цим втік з психіатричної лікарні.

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