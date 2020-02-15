В Одесі ввечері 14 лютого в поліцію надійшло повідомлення, що в салоні еротичного масажу "Чао Янь" на вулиці Великій Арнаутській закладена бомба в еквіваленті 1 кг тротилу.

Про це повідомляє Odessa.online з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

В салон виїхали вибухотехніки, кінологи з собаками і рятувальники. Приміщення ретельно перевірили і ніяких небезпечних предметів не знайшли. Робота закладу продовжилася.

В Одесі поліція і рятувальники приїхали в салон еротичного масажу ТСН

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському художньому музеї в суботу, 15 лютого, проведуть відразу 35 екскурсій, присвячених Дню закоханих.

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