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15 лютого • оновлено в 12:30
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В Одесі поліція і рятувальники приїхали в салон еротичного масажу

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В Одесі ввечері 14 лютого в поліцію надійшло повідомлення, що в салоні еротичного масажу "Чао Янь" на вулиці Великій Арнаутській закладена бомба в еквіваленті 1 кг тротилу.

Про це повідомляє Odessa.online з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

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В салон виїхали вибухотехніки, кінологи з собаками і рятувальники. Приміщення ретельно перевірили і ніяких небезпечних предметів не знайшли. Робота закладу продовжилася.

В Одесі поліція і рятувальники приїхали в салон еротичного масажу

В Одесі поліція і рятувальники приїхали в салон еротичного масажу

ТСН

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському художньому музеї в суботу, 15 лютого, проведуть відразу 35 екскурсій, присвячених Дню закоханих.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
Національна поліція України новини Одеси
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