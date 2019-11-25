В Одесі поліцейські врятували дитину і стали героями мережі. Фото і відео

Патрульні поліцейські Одеси 25 листопада врятували малолітню дівчинку з цукровим діабетом.

Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції міста.

До поліцейських, які патрулювали вулицю Миколаївська дорога, звернулася дуже схвильована жінка, повідомивши, що у її дитини, що страждає на цукровий діабет, стався напад, який може привести до діабетичної коми, якщо дитину оперативно не доставити додому по ліки. (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку до кінця).

Патрульні в Одесі врятували дівчинку з цукровим діабетом Facebook Патрульній поліції Одеси

"Щоб забезпечити безперешкодний проїзд і як можна швидше прибути на місце, патрульні включили проблискові маячки і звукові сигнали та супроводили автомобіль жінки до самого будинку", – розповіли в поліції.

Уже на місці інспектор на руках заніс дівчинку в квартиру, де її мама надала дитині всю необхідну допомогу.

Патрульні в Одесі врятували дівчинку з цукровим діабетом Facebook Патрульній поліції Одеси (скріншот відео)

На даний час життю дівчинки нічого не загрожує.

Патрульні в Одесі врятували дівчинку з цукровим діабетом Facebook Патрульній поліції Одеси (скріншот відео)

Патрульні в Одесі врятували дівчинку з цукровим діабетом Facebook Патрульній поліції Одеси (скріншот відео)

Одесити в мережі висловлюють захоплення роботою патрульних.

"Божого благословення таким людям", "Молодці. Достойно. Є хороші поліцейські", "А навіщо було на камеру знімати? Люди і так знають, що Ви іноді – молодці!", "Герої", "Діабет – це страшне діло! Добре що встигли і з дівчинкою все гаразд ", – пишуть городяни в коментарях під постом з відео патрульних.

Патрульні в Одесі врятували дівчинку з цукровим діабетом Скріншот коментарів

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліцейський п'ять годин провів на даху будівлі, рятуючи самогубця. А в Дніпрі патрульний став героєм, затиснувши гранату 'Ф1' руками. Поліцейський примотав її скотчем до рук і чекав на вибухотехніків.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!