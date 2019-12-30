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30 грудня • оновлено в 15:21
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В Одесі на звалищі в курені знайшли маленьку дівчинку. Фото

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В Одесі на вулиці Суднобудівній на звалищі в курені жила маленька дівчинка. Дитину знайшли волонтери.

Маленьку, яку кинув батько, передали в Будинок дитини №1. Про це повідомляє Odessa. online з посиланням на волонтера Наталю Самохіну (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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За словами начальника одеської служби у справах дітей Юлії Нікандрова, у батька дівчинки не було грошей, щоб її утримувати, і він просто залишив дочку на звалищі з незнайомими людьми.

Зараз з малятком все добре, після карантинних заходів вона спілкується з однолітками.

В Одесі на звалищі в курені знайшли маленьку дівчинку

В Одесі на звалищі в курені знайшли маленьку дівчинку

odessa.online

В Одесі на звалищі в курені знайшли маленьку дівчинку

В Одесі на звалищі в курені знайшли маленьку дівчинку

odessa.online

В Одесі на звалищі в курені знайшли маленьку дівчинку

В Одесі на звалищі в курені знайшли маленьку дівчинку

odessa.online

Як раніше сообёщал OBOZREVATEL, в Одеській області в Захарьевской районі діти випадково упустили чайник з окропом на свого 5-місячного брата. Їх 27-річна мати, у якої п'ятеро дітей, вирішила лікувати дитину самостійно. Хлопчик, у якого були обпалені голова і тулуб, помер на наступний день.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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