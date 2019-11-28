В Одесі дивом врятували ПТУ від сильної пожежі: евакуювали десятки людей. Фото

В Одесі вдень 28 листопада стався пожежа в професійно-технічному училищі машинобудування, розташованому по вулиці Богдана Хмельницького, 66.
Пожежа почалася в класі на третьому поверсі під час навчального процесу. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото з місця пожежі, доскрольте сторінку до кінця).
За свідченням очевидців, рятувальники евакуювали з будівлі десятки людей.
Пожежа в одеському училищі
ГУ ДСНС в Одеській області
У Службу порятунку повідомили про пожежу о 16:23. О 16:44 пожежникам вдалося ліквідувати вогонь.
Постраждалих або загиблих немає, а причину пожежі встановлюють.
Пожежа в одеському училищі
Odessa.online
Пожежа в одеському училищі
ГУ ДСНС в Одеській області
Пожежа в одеському училищі
ГУ ДСНС в Одеській області
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Одесі в страшній пожежі загинули бабуся і онучка. Ще одній 4-річній дівчинці вдалося врятуватися – дівчинка встигла вибігти з квартири на самому початку пожежі.
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