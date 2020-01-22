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23 січня • оновлено в 00:08
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У центрі Одеси поліцейський збив жінку з дитиною

1.1т
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У середу, 22 січня, в центрі Одеси поліцейський збив жінку з дитиною, коли повертався зі служби на своєму автомобілі.

Подія трапилася ввечері на перехресті вулиць Дерибасівської і Преображенської. Про це повідомили на сайті Національної поліції України.

"Встановлено, що поліцейський, повертаючись зі служби на своєму автомобілі "Daewoo Lanos", скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом із дитиною перебігала дорогу в невстановленому місці (поруч із місцем аварії розташований підземний пішохідний перехід)", – розповіли в поліції.

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У результаті аварії жінка отримала травми і була госпіталізована. Дитина при зіткненні не постраждала.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група з ДТП і керівництво інспекції по особовому складу ГУНП. За попередньою інформацією, водій був тверезим.

Про подію поінформували співробітників Управління внутрішньої безпеки ДВБ і міжрегіонального відділу ДБР.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Одесі п'яний поліцейський, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум і скоїв наїзд на двох пішоходів.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Одеса
Тег
ДТП
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