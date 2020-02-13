"Це ганьба": у поліції Одеси відреагували на крадіжку копів

Поліцейські, які обікрали в Одесі офіс фірми під час обшуку, стануть об'єктами внутрішнього розслідування.

В обласному управлінні поліції встановили особи усіх фігурантів інциденту, які привласнили чужі речі під час проведення офіційних слідчих дій, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Цей ганебний вчинок паплюжить честь та гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене у тому, щоб в правоохоронних органах служили люди, які є взірцем честі та гідності, та не має наміру приховувати негідні діі подібних працівників" – підкреслили в обласній поліції.

Правоохоронці вже почали службове розслідування обставин інциденту. Результати будуть передані для правової кваліфікації в Державне бюро розслідувань. На даний момент фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, нещодавно в мережі було опубліковано відео, на якому поліцейські крадуть речі під час обшуку на одному з одеських підприємств.

Одеські копи обікрали офіс під час обшуку Редакція (скрін)

Одеські копи обікрали офіс під час обшуку Редакція (скрін)

Копи скористалися тим, що працівниками підприємства є незрячі люди. Однак неправомірні дії поліцейських "при виконанні" зафіксувала розташована в офісі відеокамера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі викрито двох зловмисників, які розробили шкідливе програмне забезпечення і крали з його допомогою криптовалюту. Шахраї створили, так званий "фішингових" механізм, коли під час перекладу користувачем криптовалюти здійснювалась підміна кріптокошелька одержувача і гроші опинялися у злодіїв.

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