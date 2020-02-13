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13 лютого • оновлено в 13:14
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"Це ганьба": у поліції Одеси відреагували на крадіжку копів

1.1т
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Поліцейські, які обікрали в Одесі офіс фірми під час обшуку, стануть об'єктами внутрішнього розслідування.

В обласному управлінні поліції встановили особи усіх фігурантів інциденту, які привласнили чужі речі під час проведення офіційних слідчих дій, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

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"Цей ганебний вчинок паплюжить честь та гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене у тому, щоб в правоохоронних органах служили люди, які є взірцем честі та гідності, та не має наміру приховувати негідні діі подібних працівників" – підкреслили в обласній поліції.

Правоохоронці вже почали службове розслідування обставин інциденту. Результати будуть передані для правової кваліфікації в Державне бюро розслідувань. На даний момент фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, нещодавно в мережі було опубліковано відео, на якому поліцейські крадуть речі під час обшуку на одному з одеських підприємств.

Одеські копи обікрали офіс під час обшуку

Одеські копи обікрали офіс під час обшуку

Редакція (скрін)

Одеські копи обікрали офіс під час обшуку

Одеські копи обікрали офіс під час обшуку

Редакція (скрін)

Копи скористалися тим, що працівниками підприємства є незрячі люди. Однак неправомірні дії поліцейських "при виконанні" зафіксувала розташована в офісі відеокамера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі викрито двох зловмисників, які розробили шкідливе програмне забезпечення і крали з його допомогою криптовалюту. Шахраї створили, так званий "фішингових" механізм, коли під час перекладу користувачем криптовалюти здійснювалась підміна кріптокошелька одержувача і гроші опинялися у злодіїв.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Их садить надо а они собираются что то расследовать!.Пусти таких в дом,они и с*аными трусами не побрезгуют.Реформа,одним словом удалась!.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не называйте вы своих ментов копами, это же ржака. А что не бобиками, как в Англии?
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