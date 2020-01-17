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17 січня • оновлено в 16:12
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"П*здуй додому!" Скандал з українською мовою в Одесі отримав швидке вирішення

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Активісти патріотичних організацій навідалися в одеський супермаркет "ГурманЪ", де напередодні продавчиня-украінофобка образила покупця, який спілкувався українською мовою.

Представник адміністрації магазину принесла свої вибачення українській громадськості за співробітницю і заявила, що жінка там більше не працює. Відео з вибаченнями розміщено на Facebook-сторінці активіста Дем'яна Ганула (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Украінофобку з супермаркету Одеси покарали

Украінофобку з супермаркету Одеси покарали

xydessa.com

"Щойно я спілкувався з керівництвом мережі "Гурман" та записав відео, де зафільмована позиція магазину. Це, нажаль, непоодинокі випадки, де жителі специфічного міста біля моря так реагують на солов‘їну. І ви будете розповідати про "ущемления" російськомовних?" – повідомив Ганул.

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У свою чергу представниця адміністрації супермаркету заявила: "До цього інциденту ми ставимося дуже негативно. Людина була у нас на стажуванні. Начебто було все нормально, але ми не роздивилися її до кінця. Так як офіційно вона ще не була у нас оформлена, то ми тепер її не будемо брати на роботу. За цю дуже неприємну ситуацію приносимо вибачення і будемо намагатися більш ретельно підходити до підбору персоналу".

"Спасибі за позицію працівникам мережі, жіночка не працюватиме у них", – додав активіст.

Представниця магазину вибачилася за співробітницю-украінофобку

Представниця магазину вибачилася за співробітницю-украінофобку

Facebook Дем'яна Ганула

Магазин Гурман' потрапив в українофобський скандал

Магазин Гурман' потрапив в українофобський скандал

michelino.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, СБУ в Одесі затримала сепаратиста, який закликав до розколу країни.

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Тема
Мовний скандал
Теги
українська мова російська мова сепаратист новини Одеси
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Jorgen Gustav
Jorgen Gustav
Так она синяя, язык в принципе не причем.
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Махно Володимир
Махно Володимир
і так буде з кожною ватою в країні! усі міста беріть з нас, з Одеси приклад! Не соромтеся розмовляти на нашій українській мові! не дозволяйте руськім відкривати рота!
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hunt andres
hunt andres
Махно Володимир, Не будет. Не долго вам размовляться осталось.
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hunt andres
hunt andres
"солов'їну мову"??? Активист ошибается: звучит она именно как свиняча мова:-)))
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