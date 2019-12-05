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5 грудня • оновлено в 08:00
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Пожежа в одеському коледжі: з'явився повний список постраждалих

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Станом на вечір 4 грудня 28 постраждалих у результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу перебували в лікарнях.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив віце-мер Одеси Андрій Котляр. Згідно з його даними, всі постраждалі розміщені в шести медустановах міста.

Серед них – не менше 12 неповнолітніх, шість рятувальників, викладач коледжу і бухгалтер.

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Повний список постраждалих під час пожежі:

Обласна дитяча клінічна лікарня:

1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002гр.,

2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 року,

3. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.,

4. Куртеєвій Марія Ігорівна, 2003 р.н.

5. Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 р.н.

6. Бац Анна Сергіївна, 2003 гр.,

7. Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.н.

Г ородская дитяча клінічна лікарня №3

8. Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.,

9. Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.

10. Владимирова Вікторія Юріївна

11. Тарас Катерина Олегівна - 2002 р.н.

Міська клінічна лікарня №1

12. Глазкова Любов Сергіївна, 58 років,

13. Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки,

14. Щербаков Артем Іванович, 1984 р.н. ДСНС,

15. Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС,

16. Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС,

17. Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р.н., ДСНС,

18. Загибла, 17 років

Міська клінічна лікарня №11

19. Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р.н. (викладач коледжу),

20. Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС,

Міська клінічна лікарня №10

21. Рокині Олена В'ячеславівна, 2001. гр.,

22. Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.,

23. Винарчук Олена Русланівна - 2002 р.н.,

клініка Медуніверситету

24. Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років,

25. Попова Наталія Петрівна 68 років,

26. Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Вікторович 1991 р.н, ДСНС,

28. Лозівська Любов Флоріановна, 2002 гр.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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Хо Хол
Хо Хол
Жду появления новых блюд грилль в меню ресторанов Одессы)
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Хо Хол
Хо Хол
Пoxyй) Подгоревшие шкварки. Надо было выпавших добивать палками)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Хо Хол, я конечно против нациков ,но сейчас ты выглядишь как последняя мра_зъ !
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