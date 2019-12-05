Пожежа в одеському коледжі: з'явився повний список постраждалих

Станом на вечір 4 грудня 28 постраждалих у результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу перебували в лікарнях.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив віце-мер Одеси Андрій Котляр. Згідно з його даними, всі постраждалі розміщені в шести медустановах міста.

Серед них – не менше 12 неповнолітніх, шість рятувальників, викладач коледжу і бухгалтер.

Пожежа в Одесі в коледжі

Повний список постраждалих під час пожежі:

Обласна дитяча клінічна лікарня:

1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002гр.,

2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 року,

3. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.,

4. Куртеєвій Марія Ігорівна, 2003 р.н.

5. Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 р.н.

6. Бац Анна Сергіївна, 2003 гр.,

7. Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.н.

Г ородская дитяча клінічна лікарня №3

8. Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.,

9. Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.

10. Владимирова Вікторія Юріївна

11. Тарас Катерина Олегівна - 2002 р.н.

Міська клінічна лікарня №1

12. Глазкова Любов Сергіївна, 58 років,

13. Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки,

14. Щербаков Артем Іванович, 1984 р.н. ДСНС,

15. Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС,

16. Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС,

17. Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р.н., ДСНС,

18. Загибла, 17 років

Міська клінічна лікарня №11

19. Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р.н. (викладач коледжу),

20. Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС,

Міська клінічна лікарня №10

21. Рокині Олена В'ячеславівна, 2001. гр.,

22. Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.,

23. Винарчук Олена Русланівна - 2002 р.н.,

клініка Медуніверситету

24. Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років,

25. Попова Наталія Петрівна 68 років,

26. Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Вікторович 1991 р.н, ДСНС,

28. Лозівська Любов Флоріановна, 2002 гр.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня. У результаті НП загинула одна студентка, поранені – 29 осіб, місцезнаходження ще 13 – встановлюється.

У мережі з'явилося моторошне відео, на якому люди падали з вікон на пожежних.

Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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