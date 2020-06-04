Головна Новини
4 червня • оновлено в 20:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

12-річний "шумахер", який влаштував погоню в Одесі, виявився "рецидивістом"

1.5т
Читати матеріал російською

12-річний хлопчик з Одеси, який за кермом батьківської BMW спровокував погоню з копами, з початку поточного року вже став фігурантом 10 кримінальних проваджень.

Про це ТСН розповіли правоохоронці. На рахунку неповнолітнього – крадіжки телефонів, гаманців, велосипеда та викрадення автомобіля.

Хлопчик з Одеси влаштував погоню з копами на BMW

Хлопчик з Одеси влаштував погоню з копами на BMW

Скріншот

Зазначається, що за вісьмома провадженнями розслідування завершено, матеріали направлено до суду.

Крім того, викравши батьківську машину на єврономерах, хлопчик наїхав на свою маму. Вона опинилася на капоті BMW, проте по медичну допомогу не зверталася. Жінка відразу викликала поліцію, після чого почалася гонитва за порушником.

Погоня в Одесі за 12-річним хлопчиком

Погоня в Одесі за 12-річним хлопчиком

Для кращого огляду за кермом школяр сів на місці водія "євробляхи" на великій подушці.

Як писав OBOZREVATEL, під час погоні в Одесі 12-річний хлопчик врізався у стовп і замкнувся в авто. "Євробляху" оточили поліцейські та перехожі, але малолітній водій здав назад і знову почав тікати від переслідувачів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Кримінал
Місце
Україна Одеса
Теги
порушення поліція Єврономери ДТП ДТП в Одесі авто діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Одеса Події

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги