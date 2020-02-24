Під завалами жінка: в Одесі ураганний вітер повалив житловий будинок. Відео

В Одесі ураган повалив будинок на жінку з інвалідністю. Вона перебуває під завалами, які намагаються розібрати рятувальники.

Відео наслідків розгулу стихії опублікував Telegram-канал Одесса.INFO (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Найсильніший вітер спровокував обвал конструкцій старого будинку на Молдаванці в Одесі. Подія трапилася на вулиці Ризовській, 33. Після обвалення під завалами опинилася місцева жителька, що має інвалідність. Її стан невідомий. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали.

В Одесі ураганний вітер повалив житловий будинок Telegram / Одесса.INFO

Нагадаємо, 24 лютого в результаті падіння дерева в центрі Одеси померла молода дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сильний шквальний вітер, що увірвався в Одеську область вранці 24 лютого, став причиною безлічі НП в різних куточках регіону. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Буря ламала дерева і рекламні конструкції, зривала покрівлю з будівель. Синоптики попередили, що стихія вируватиме щонайменше до вечора понеділка, а пориви вітру досягнуть 28-30 м/с.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся