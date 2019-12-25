Під Одесою загинув мотоцикліст: що сталося. Фото

Під Одесою біля села Мирне Овідіопольського району увечері 24 грудня загинув мотоцикліст.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford Transit, виїжджаючи з другорядної дороги, зіткнувся з мотоциклістом, який їхав по головній. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини В Одессе насмерть разбился байкер

Обставини трагедії встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Під Одесою загинув мотоцикліст od.npu.gov.ua

Під Одесою загинув мотоцикліст od.npu.gov.ua

Під Одесою загинув мотоцикліст od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі молода пара на автомобілі "Москвич" розбилася під час дріфту. Дівчина відбулася переляком, а хлопець-водій, отримав множинні переломи, тому що не був пристебнутий.

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