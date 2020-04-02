В Одеській області група невідомих скоїла розбійний напад на приватний будинок місцевих підприємців. Розбійники були одягнені в форму правоохоронців.
Напад стався увечері 31 березня в селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області, пише Dumskaya з посиланням на власні джерела.
Злочинна група з п'яти (або навіть більше: потерпілі не змогли точно порахувати) людей зробила наліт на приватний будинок сім'ї підприємців. Бандити були одягнені в поліцейську уніформу і балаклави.
Вони відібрали у подружжя 50 тисяч доларів, 50 тисяч гривень, одинадцять одиниць золотих прикрас, документи і нарізний карабін МКМ калібру 7,62.
За словами постраждалих, грабіжники спілкувалися між собою з яскраво вираженим іноземним акцентом. Зараз розбійників шукає поліція.
Під Одесою бандити у формі копів влаштували наліт на будинок бізнесмена
antikor.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через карантин у зв'язку з пандемією коронавіруса різко збільшилися випадки крадіжок. Через масові крадіжи влада міста вирішила посилити охорону міських об'єктів
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