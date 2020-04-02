Під Одесою бандити у формі копів влаштували наліт на будинок бізнесмена

В Одеській області група невідомих скоїла розбійний напад на приватний будинок місцевих підприємців. Розбійники були одягнені в форму правоохоронців.

Напад стався увечері 31 березня в селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області, пише Dumskaya з посиланням на власні джерела.

Злочинна група з п'яти (або навіть більше: потерпілі не змогли точно порахувати) людей зробила наліт на приватний будинок сім'ї підприємців. Бандити були одягнені в поліцейську уніформу і балаклави.

Вони відібрали у подружжя 50 тисяч доларів, 50 тисяч гривень, одинадцять одиниць золотих прикрас, документи і нарізний карабін МКМ калібру 7,62.

За словами постраждалих, грабіжники спілкувалися між собою з яскраво вираженим іноземним акцентом. Зараз розбійників шукає поліція.

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