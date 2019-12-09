"Одеса стала пеклом": крик душі про "врожай із трупів" підірвав мережу

Мережу підірвав пост відомої активістки Олени Добровольської про пожежу в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Вона розкритикувала ситуацію із забезпеченням рятувальників необхідним інвентарем, а також різко висловилася про ставлення влади до події.

Позицію про те, що трапилося в Одесі, активістка висловила на своїй сторінці в Facebook.

"Я майже нічого не можу написати докладно про страшну пожежу в Одесі. Хоча треба було б. Треба було б про те, як рятувальники йшли у вогонь, не маючи необхідного, що нестача обладнання коштувала життя. Про те, як їм заборонили озвучувати потреби волонтерам під загрозою звільнення. Про те, які там мутки із закупівлями, і що найнеобхідніше рятувальники купують за свій кошт", – написала Добровольська.

Розбір завалів на місці згорілого коледжу в Одесі od.dsns.gov.ua

Також, на думку активістки, показовим є те, що влада не забезпечила взагалі нічим рятувальників, що працюють цілодобово.

"Місцева влада не спромоглася забезпечити гаряче харчування й напої людям, які спершу гасили пожежу, а потім розбирали завали в пошуках зниклих без вісти, натомість, це робили жителі міста – годували і напували рятувальників", – обурилася активістка.

Вона вважає, що Одеса підписала собі вирок, коли проголосувала за чинну владу, а "потім – коли згоріли діти у таборі Вікторія".

"Нікого не цікавила справедливість", – написала вона.

За її словами, після загибелі дітей, за яку нікого не покарали, "Одеса почала горіти… і щоразу збирати страшний врожай з трупів".

"Коли якесь місце перетворюється на пекло, там неодмінно палає вогонь", – додала активістка.

Пост Добровольської в Facebook за добу набрав понад півтори тисячі вподобань і дві сотні поширень.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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