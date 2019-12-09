"Одеса стала пеклом": крик душі про "врожай із трупів" підірвав мережу

Мережу підірвав пост відомої активістки Олени Добровольської про пожежу в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Вона розкритикувала ситуацію із забезпеченням рятувальників необхідним інвентарем, а також різко висловилася про ставлення влади до події.
Позицію про те, що трапилося в Одесі, активістка висловила на своїй сторінці в Facebook.
"Я майже нічого не можу написати докладно про страшну пожежу в Одесі. Хоча треба було б. Треба було б про те, як рятувальники йшли у вогонь, не маючи необхідного, що нестача обладнання коштувала життя. Про те, як їм заборонили озвучувати потреби волонтерам під загрозою звільнення. Про те, які там мутки із закупівлями, і що найнеобхідніше рятувальники купують за свій кошт", – написала Добровольська.
Розбір завалів на місці згорілого коледжу в Одесі
od.dsns.gov.ua
Також, на думку активістки, показовим є те, що влада не забезпечила взагалі нічим рятувальників, що працюють цілодобово.
"Місцева влада не спромоглася забезпечити гаряче харчування й напої людям, які спершу гасили пожежу, а потім розбирали завали в пошуках зниклих без вісти, натомість, це робили жителі міста – годували і напували рятувальників", – обурилася активістка.
Вона вважає, що Одеса підписала собі вирок, коли проголосувала за чинну владу, а "потім – коли згоріли діти у таборі Вікторія".
"Нікого не цікавила справедливість", – написала вона.
За її словами, після загибелі дітей, за яку нікого не покарали, "Одеса почала горіти… і щоразу збирати страшний врожай з трупів".
"Коли якесь місце перетворюється на пекло, там неодмінно палає вогонь", – додала активістка.
Пост Добровольської в Facebook за добу набрав понад півтори тисячі вподобань і дві сотні поширень.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. Внаслідок НП, за неофіційними даними, загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і призвело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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