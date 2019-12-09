Головна Новини
9 грудня • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

"Одеса стала пеклом": крик душі про "врожай із трупів" підірвав мережу

3.4т
Читати матеріал російською

Мережу підірвав пост відомої активістки Олени Добровольської про пожежу в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Вона розкритикувала ситуацію із забезпеченням рятувальників необхідним інвентарем, а також різко висловилася про ставлення влади до події.

Позицію про те, що трапилося в Одесі, активістка висловила на своїй сторінці в Facebook.

Новини
Трагічна пожежа в коледжі Одеси: у справі з'явилися підозрювані

"Я майже нічого не можу написати докладно про страшну пожежу в Одесі. Хоча треба було б. Треба було б про те, як рятувальники йшли у вогонь, не маючи необхідного, що нестача обладнання коштувала життя. Про те, як їм заборонили озвучувати потреби волонтерам під загрозою звільнення. Про те, які там мутки із закупівлями, і що найнеобхідніше рятувальники купують за свій кошт", – написала Добровольська.

Розбір завалів на місці згорілого коледжу в Одесі

Розбір завалів на місці згорілого коледжу в Одесі

od.dsns.gov.ua

Також, на думку активістки, показовим є те, що влада не забезпечила взагалі нічим рятувальників, що працюють цілодобово.

"Місцева влада не спромоглася забезпечити гаряче харчування й напої людям, які спершу гасили пожежу, а потім розбирали завали в пошуках зниклих без вісти, натомість, це робили жителі міста – годували і напували рятувальників", – обурилася активістка.

Вона вважає, що Одеса підписала собі вирок, коли проголосувала за чинну владу, а "потім – коли згоріли діти у таборі Вікторія".

"Нікого не цікавила справедливість", – написала вона.

За її словами, після загибелі дітей, за яку нікого не покарали, "Одеса почала горіти… і щоразу збирати страшний врожай з трупів".

"Коли якесь місце перетворюється на пекло, там неодмінно палає вогонь", – додала активістка.

Пост Добровольської в Facebook за добу набрав понад півтори тисячі вподобань і дві сотні поширень.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
29
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Удобный пожар аккурат накануне "Нормандии" и протестов м а й д а н я т)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
да ладно вам! помниться украинцы радовались трупам в Доме профсоюзов! и теперь порадуются! они такое любят!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
За то о рэпере на поминках побеспокоились,а вам лишь бы поерничать!.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги