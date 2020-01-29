В Одесі готуються зустріти китайський коронавірус. Особливу увагу приділять промринку "7 кілометр" і людям, які в останні дні прибули до міста і області з Китаю і країн, де були зареєстровані випадки захворювання. Зокрема, будуть проводити щоденний медогляд китайських студентів, які навчаються в одеських вишах.

Про це 29 січня йшлося на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - передає Odessa.online.

У лікарнях пообіцяли проводити додаткове обстеження пацієнтів з симптомами грипу та ГРВІ на наявність небезпечної інфекції.

Також в аеропорту, портах та інших прикордонних пунктах пропуску буде здійснено додатковий контроль громадян, які прибувають з країн, де був зафіксований коронавірус.

"Необхідно, щоб були в достатку антисептики, бактеріальні випромінювачі і тепловізори. Все це повинно бути в аеропорту, портах, в місцях масового скупчення людей, в медустановах, а також на найбільшому ринку" 7-й кілометр ", – сказав віце-губернатор Одеської області Денис Ванаш.

Крім того, чиновники розвінчали міф про те, що інфекція може передаватися через поштові посилки.

"Вірус досить нестійкий, тому через посилки неможлива його передача", – заявила в.о. директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Оксана Рокунец-Сорочан.

Китайський коронавірус в Одесі: влада озвучила план дій odessa.online

Китайський коронавірус в Одесі: влада озвучила план дій odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перший випадок захворювання новим смертельним коронавірусів 2019 nCoV, який прийшов з Китаю, зафіксований в Об'єднаних Арабських Еміратах, куди найчастіше вирушають відпочивати українці.

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